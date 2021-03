„Wohnen & Interieur“ und „Wiener Immobilien Messe“ finden digital statt

Digitale Veranstaltung öffnet am 29. Mai virtuell ihre Tore

Reed Exhibitions kommt dem Wunsch der Besucher nach und bietet eine hochwertige, digitale Veranstaltung. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass wir unsere Events digital so erlebbar wie nur möglich machen“, ist Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction überzeugt. Die digitale Variante soll Ausstellern Raum geben, um ihre neuesten Produkte und Trends präsentieren zu können. Zudem sind Livestreams sowie Expertenvorträge geplant. Auch für Interaktionsmöglichkeiten ist gesorgt. „Mit dieser Transformation bieten wir die lang ersehnte Planungssicherheit, denn aktuell stehen Bestellungen für Ausstellungsware unmittelbar bevor“, so Seliger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Reed Exhibitions