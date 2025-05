WORLD OF FIREPLACES 2025 | Erwartungen in allen Disziplinen übertroffen | Erwartungen in allen Disziplinen übertroffen

Der internationale Branchentreffpunkt für Feuerstätten vom 28. bis 30. April 2025 in Leipzig – die zweite WORLD OF FIREPLACES – fand enormen Zuspruch bei allen Beteiligten. Die attraktiven Produktpräsentationen der 340 Aussteller und Marken, darunter viele Marktführer und Innovatoren, zogen in den drei Messetagen über 8650 Besucher aus aller Welt an.

WORLD OF FIREPLACES manifestiert sich als zukunftweisender ‚fireplace to be‘, hier stehen innovative Lösungen und technischer Fortschritt im Vordergrund.

Als Highlight galt der Fireplace HUB. Dieser bildete das kommunikative Herzstück der WORLD OF FIREPLACES und fungierte während der Messetage als zentrale Plattform für Vorträge, interaktive Diskussionen und Networking. Er diente nicht nur als Bühne für Fachthemen und den Austausch von Erfahrungen, sondern auch als entscheidende Anlaufstelle für den politischen Dialog

Die Themen der Energiewende standen im Fokus auf der Sondershow Hybride Wärme. Besucher erhielten einen umfassenden Einblick in zukunftsweisende Heizsysteme, die konventionellen und erneuerbaren Technologien verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.world-of-fireplaces.de

Quelle: Trendfairs