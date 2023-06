Würzburger Holztage 2023 – Verstehen, verändern, machen

Auch in diesem Jahr waren die Würzburger Holztage mit knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder gut besucht

Bei bestem Sommerwetter versammelte sich am 16. Juni 2023 die Parkettleger-Branche wieder zum weiterbilden, netzwerken und Freunde treffen in Würzburg. Zum zweiten Mal fanden die Würzburger Holztage am Pallmann Standort im Schulungszentrum Orange World statt. Die 13. Auflage der Veranstaltung war gespickt mit spannenden Vortragsthemen über ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und regte zum Verändern und vor allem zum Machen an.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Pallmann-Markenverantwortlichen Klaus Stolzenberger, der die Veranstaltung wieder in bewährter Weise moderierte, startete Prof. Dr. Andreas O. Rapp mit dem ersten Vortrag. Der Sachverständiger machte sich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die Ursachensuche bei Parkettschäden. Anhand von einem Praxisbeispiel und vielen Bildern ging es Schritt für Schritt um die Erfassung, Analyse und Bewertung des Schadens. Hier war mitdenken gefordert und so hatten sich die Teilnehmerinnen und Teillnehmer nach dem Vortrag die Mittagspause verdient. Neben dem Austausch mit Branchenkollegen gab es in den Pausenzeiten die Möglichkeit sich bei Ständen von Netzwerk Boden, Pallmann, Parkettprofi, Wolff und Uzin über aktuelle Themen und Produkte zu informieren.

In den Pausen stand der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche im Vordergrund

Nach der Stärkung ging es mit einem unterhaltsamen Duo zum Thema Unternehmensnachfolge weiter. Rechtsanwalt Han Christian Jung und Unternehmenscoach Herbert Reithmeir erklärten welche Schritte nötig sind, um eine Unternehmensnachfolge richtig zu planen und dann erfolgreich umzusetzen. Im anschließenden Vortrag von Jochen Röck, Michael Röster und Frank Weigl aus den Pallmann-Reihen ging es um ein nachhaltiges Bauprojekt. Im Gepäck hatten sie als Praxis-Beispiel die Renovierung eines Hauses aus dem 20. Jahrhundert, bei der so viel ursprüngliches Material wie möglich verwendet wurde. Auch die alten Parkettdielen wurden dabei erhalten und neu aufbereitet. In diesem Zuge stellte die Pallmann-Vertretung auch das nachhaltige und regionale Magic Oil Change, bestehend aus Hanföl und natürlichen Wachsen, vor.

Nach der Kaffeepause, die Dank des sommerlichen Wetters auf der Holzterrasse, bei angeregten Gesprächen mit Branchenkollegen verbracht werden konnte, lud Klaus Stolzenberger zu einer Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit im Parkettleger-Handwerk ein. Als Teilnehmer auf dem Podium konnte er den Inhaber der Fa. Steinbach, die nachhaltigen Bodenleger aus Essen Daniel Steinbach, den Chefredakteur der Zeitschrift boden wand decke Stefan Heinze, den amtierenden Sieger des Bundesleistungswettbewerbs im Parkettleger-Handwerk Franz Dybek aus Diepoldiswalde sowie den technischen Leiter und Nachhaltigkeitsbeauftragten von PALLMANN Jochen Röck begrüßen. Gemeinsam mit diesen Gesprächspartnern ging es zunächst darum, eine Standortbestimmung zu erarbeiten, welchen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit im Parkettleger-Handwerk aktuell hat. Mit reger Beteiligung der Teilnehmer der Würzburger Holztage wurde aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet, welche Chancen das Parkettleger-Handwerk hat, um mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Endverbrauchern und Entscheidern zu punkten und welche Argumente Echtholzparkett als Bodenbelag hat. Als ein Ergebnis konnte abschließend festgehalten werden, dass sowohl das Handwerk als auch die Industrie mehr dafür tun müssen, die Argumente für Parkett als Bodenbelag herauszustellen.

Warum es wichtig ist, dass jeder seinen Teil zum Thema Nachhaltigkeit, zur Resourcenschonung und zur CO2-Reduktion beiträgt, erläuterte anschießend ARD-Wettermoderator und Diplom-Meteorologe Sven Plöger. Mit seinem Vortrag „Zieht euch warm an, es wird heiss“ bildete er mit Fakten und anschaulichen Beispielen den optimalen Abschluss des Tagesprogramms. Er schaffte es auf nachvollziehbare und unterhaltsame Weise den Klimawandel und seine Folgen zu erklären. Mit seinem Vortrag fesselte er nochmal alle Gäste der Würzburger Holztage und regte sicherlich einige zum Nach- und Umdenken an.

Nach diesem erfolgreichen Tagesprogramm und mit vielen Denkanstößen im Gepäck durfte ein gemütlicher Ausklang am Abend natürlich nicht fehlen. In diesem Jahr wurde die Holztage Party im Herzen von Würzburg direkt neben dem Unesco Weltkulturerbe der Würzburger Residenz gefeiert. Dort verbrachte man bei einem Gläschen Wein oder Bier, dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche und passender Musik der Band famos einen schönen Sommerabend. „Auch dieses Jahr war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Und so freuen wir uns schon jetzt auf die 14. Würzburger Holztage am 14. Juni 2024 und darauf, wieder viele Freunde in Würzburg zu begrüßen.“, so Klaus Stolzenberger, Pallmann Markenverantwortlicher.

Die Würzburger Holztage fanden dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in der Orange World, Schulungszentrum von Pallmann, statt.

Ein Video der Veranstaltung finden Sie unter https://youtu.be/nlomUrAwlpc

Quelle: Pallmann