Würzburger Holztage 2023 Verstehen. Verändern. Machen

Bereits zum 13. Mal veranstaltet Pallmann dieses Jahr die Würzburger Holztage. Es warten wieder spannende Vorträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen, Technik, Verkauf und Unternehmensführung auf die Teilnehmer. Zum Start in den Tag macht sich Prof. Dr. Andreas O. Rapp gemeinsam mit den Teilnehmern auf Ursachenforschung bei Parkettschäden. Im nächsten Vortrag geht es mit Rechtsanwalt Han Christian Jung und Unternehmenscoach Herbert Reithmeir um eine erfolgreich vorbereitete Unternehmensnachfolge. Am Nachmittag gibt es dann von den Pallmann Experten einen Blick in die Praxis. Michael Röster, Jochen Röck und Frank Weigl präsentieren ein spannendes und nachhaltiges Bauprojekt. Den Abschluss des Tages macht ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Er regt mit seinem Impulsvortrag zum Thema „Ziehte euch warm an, es wird heiss!“ sicherlich den ein oder anderen zum Nachdenken an.

Mit diesem vielfältigen Input sollen die Gäste dann motiviert nach Hause gehen und das diesjährige Motto umsetzen: Erst verstehen, dann verändern und machen. Aber zuvor darf natürlich, wie jedes Jahr, die Würzburger Holztage Party am Abend nicht fehlen. Bei dem ein oder anderen Glas Würzburger Wein ist genügend Zeit für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche.

Interessierte Parkettlegerinnen und Parkettleger profitieren noch bis 31. März 2023 vom Frühbucherrabatt und erhalten 10 % Ermäßigung auf die Seminarkosten!

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.pallmann.net

Quelle: Pallmann