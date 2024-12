Young Innovators auf der interzum: BMWK fördert Jungunternehmen

Die interzum bietet aufstrebenden Jungunternehmen vom 20. bis 23. Mai 2025 erneut eine ideale Plattform, um der Branche Neuentwicklungen in Produkt- und Verfahrenstechnik sowie innovative Servicelösungen zu präsentieren. Mit dem Förderprogramm „Young Innovators“ erleichtert das BMWK Start-ups den Zugang zur weltweit führenden Möbelzulieferermesse. Das Programm unterstützt junge Unternehmen finanziell, indem es bis zu 60 Prozent der Standkosten – maximal 7.500 Euro – übernimmt. Ziel ist es, die Innovationskraft der Unternehmen zu fördern und sie auf ihrem Weg in den globalen Wettbewerb zu stärken.

BMWK-Förderung: Sprungbrett für junge Unternehmen

Das BMWK fördert die Teilnahme an ausgewählten Leitmessen, die durch eine hohe Internationalität auf Aussteller- und Besucherseite überzeugen – darunter auch die interzum. Als Weltleitmesse für Möbelfertigung und Interior Design ist sie ein zentraler Branchentreffpunkt für Business, Inspiration und Wissensaustausch. Alle zwei Jahre zieht die interzum Besuchende aus aller Welt an: 2023 zählte die Messe rund 62.000 Fachbesuchende aus etwa 150 Ländern, wobei 76 Prozent aus dem Ausland kamen. Auch auf Ausstellerseite spiegelt sich die internationale Ausrichtung wider: 1.600 Unternehmen aus 59 Ländern präsentierten ihre Produkte, mit einem Auslandsanteil von 84 Prozent.

Durch die Teilnahme an der interzum können Jungunternehmen ihre Sichtbarkeit steigern und ihre Innovationskraft in den Fokus rücken. Neben der Möglichkeit, sich weltweit zu vernetzen, erhalten sie Einblicke in relevante Markttrends und Kundenbedürfnisse, die ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Fördervoraussetzungen und Anmeldung

Die Förderung richtet sich an Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: Firmensitz und Geschäftsbetrieb müssen in Deutschland liegen, das Unternehmen darf maximal zehn Jahre alt sein und höchstens 50 Mitarbeitende beschäftigen. Zudem darf der Jahresumsatz oder die Jahresbilanzsumme maximal 10 Millionen Euro betragen. Die Förderung ist an die Teilnahme an einem Gemeinschaftsstand gebunden, bei dem mehrere Start-ups ihre Innovationen gemeinsam präsentieren. Die Unternehmen müssen außerdem Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen neu entwickelt oder wesentlich verbessert haben.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum – Die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Interior Design, Köln 20.05. – 23.05.2025

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

Weitere Informationen finden Sie unter: www.interzum.com

Quelle: Koelnmesse