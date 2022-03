ZOW wird vorerst ausgesetzt

Seit über 25 Jahren geben die Aussteller der ZOW – Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau in einem der weltgrößten Cluster der Möbelbranche mit ihren Produktneuheiten der Küchen-, Polster- und Wohnmöbelindustrie wichtige Impulse. Davon haben auch die Automobilindustrie, der Caravan-, Schiffs- oder Waggonbau, und der Laden- sowie Innenausbau immer unmittelbar profitiert. Die letzten beiden Jahre, die mehrheitlich durch die Pandemie geprägt worden sind, haben zu gesamtgesellschaftlichen Veränderungen geführt. Die gesamte Branche befindet sich in einem multidimensionalen Change auf ihrem Weg hin zum NEW NORMAL. Dementsprechend zeichnet sich für die Entwicklung der ZOW und der interzum insgesamt eine Fokussierung der Branche auf die interzum als Weltleitmesse sowie zugleich als zentrale deutsche Plattform ab.

Als Folge dieser disruptiven, durch die Coronapandemie ausgelösten Entwicklung hat die Koelnmesse entschieden die für den 3. bis 5. Mai 2022 geplante ZOW am Standort Bad Salzuflen vorerst auszusetzen.

„Die Rahmenbedingungen wie sie sich derzeit für die Branche darstellt bieten leider aktuell keine tragfähige Basis für ein Format wie die ZOW,“ so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse. „Dieser Schritt ist uns schwergefallen, besonders vor dem Hintergrund der stets engen und vertrauensvollen Partnerschaft mit dem Möbelcluster in Ostwestfalen, so der Bereichsleiter weiter. Nach dieser Entscheidung legen wir jetzt den Fokus auf die interzum, die weltweite Leitmesse der Zulieferindustrie.“ Aber im Sinne eines alten Sprichwortes „wo eine Tür zugeht, öffnet sich meistens eine neue“ denken wir schon jetzt auch über neue mögliche Formate im interzum freien Zwischenjahr nach,“ gibt Pollmann auch Raum für neues Denken.

interzum gibt die Antworten auf die Fragen der Zukunft

Die interzum ist der Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie und des Interior Designs. Wie keine andere Veranstaltung der Szene bildet die Messe die gesamte Bandbreite des globalen Marktes ab. Das eröffnet Ausstellern wie Fachbesuchern die einzigartige Chance, einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Innovationen und Trends der Branche zu erhalten – und das auf nur einem Event. Megatrends wie die voranschreitende Digitalisierung, die stetig zunehmende Individualisierung und der große Wunsch nach noch mehr Nachhaltigkeit beeinflussen die Möbelindustrie und ihre Produkte.

Einrichtungsinnovationen müssen umweltfreundlicher und zugleich vernetzter und persönlicher werden. Die interzum greift diese Themen bewusst auf und integriert sie in ein inspirierendes Eventprogramm. „Wir verbinden die Macher der Lebensräume von Morgen und geben aktiv Anreize, die Zukunft zu gestalten,“ so Matthias Pollmann. In drei themenbezogenen Trendforen präsentiert die interzum Inspirationen im Kontext zentraler Trends der Möbel- und Einrichtungsbranche. So wird sich z.B. das Forum zu „Materials & Nature“ neuen, innovativen und zukunftsweisenden Materialien und Fertigungstechniken widmen, während das Forum zum Thema „Textile & Machinery “ die wichtigsten Trends und Innovationen in der Matratzenproduktion und der damit verbundenen Kreislaufwirtschaft vorstellen wird. Ergänzt und bereichert wird der Wissenstransfer für die Besucher und auch Aussteller durch ein neues Format, der interzum Academy: Hier präsentiert die interzum ein hochkarätiges und inhaltlich visionär ausgerichtetes Vortragsprogramm, das ergänzt werden wird durch die Ausstellervorträge mit einem starken ready-to-market-Fokus – und das ganze wird hybrid stattfinden, also sowohl in Köln auf der physischen Messe als auch im digitalen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe