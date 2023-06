Zuhause bei KÜCHENTREFF in Wildeshausen

Auch in kleinerem Rahmen ganz groß: Der #KüchenTreffdesJahres anlässlich der jährlichen Jahreshauptversammlung von KüchenTreff ging mit einem positiven Fazit aller Beteiligten zu Ende. In diesem Jahr hatte KüchenTreff nach Wildeshausen geladen, wo die Verbandszentrale ihren Sitz hat. Und zwar in familiärem Rahmen: Nachdem Industrie, Partner und Dienstleister bereits auf den Küchen-Kompetenz-Tagen im März an Bord gewesen waren, hatte sich die Geschäftsführung dazu entschlossen, zur JHV 2023 ausschließlich die Mitglieder einzuladen. Ein Schritt, der in die Zeit passt und von allen begrüßt wurde: „Das kleinere Format war einfach perfekt, zumal wir bei den Küchen-Kompetenz-Tagen in diesem Jahr bereits mit unseren Partnerverbänden Alliance und Der Küchenring Gastgeber eines großen Events waren“, so Daniel Borgstedt, der gemeinsam mit Marko Steinmeier die Geschäftsführung von KüchenTreff bildet. „So war beim #KüchenTreffdesJahres mehr Raum für den familiären Teil, für den Kontakt zu und zwischen den Händlerinnen und Händlern, für die Gemeinsamkeit – also für das, was einen wichtigen Teil unserer DNA ausmacht.“

v.l.n.r. Marko Steinmeier, Daniel Borgstedt

Ein familiäres Treffen in familiärem Ambiente

Am Samstag, dem 17. Juni 2023, lud KüchenTreff auf das Gut Altona bei Wildeshausen ein, ein idyllisch gelegenes und familiär geführtes Hotel, bei dem auch die Chefin mit anpackt, wenn viel los ist. „Das passt einfach zu uns, denn so funktioniert KüchenTreff am Ende auch“, so Daniel Borgstedt. „Außerdem wollten wir gerne, dass unsere Mitglieder auch mal zu uns nach Wildeshausen kommen. Unser Claim ist ‚Zuhause bei KüchenTreff‘, das haben wir dieses Mal ganz wörtlich genommen.“ Und dieser Ansatz kam an: 130 Gäste aus Deutschland sowie die Geschäftsführer von KüchenTreff Benelux und Austria kamen angereist, um sich auszutauschen, zu informieren und gemeinsam zu feiern.

Rückblick auf ein starkes Jahr

„Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir erfolgreich, gemeinsam bewegen wir etwas!“ – Unter diesem Motto stand der #KüchenTreffdesJahres 2023, und das Gemeinsame zog sich durch die gesamte Veranstaltung, die am Vormittag mit dem förmlichen Teil begann. Daniel Borgstedt begrüßte die Anwesenden und führte als Moderator durch das Programm. Nach der Begrüßung stellte die Geschäftsführung die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten vor, die sich erneut in die Erfolgsgeschichte des Verbands einreihen: Für das Jahr 2022 verzeichnet KüchenTreff eine Umsatzsteigerung von rund 9 % in Deutschland. Der internationale Gesamtumsatz, inkl. Deutschland und der Auslandsgesellschaften, ist um 13,7 % gestiegen. Auch ist die KüchenTreff-Familie erneut gewachsen. Ende 2022 zählte der Verband 537 Mitglieder mit 584 Standorten. Somit begrüßte KüchenTreff 51 neue Mitglieder mit insgesamt 75 Standorten in Deutschland und den Auslandsgesellschaften.

Teambild der KüchenTreff-FamilieBeirat und Geschaeftsführung

Auszeichnungen für besten Service vergeben

Nach der Entlastung der Geschäftsführung und der Wahl des Beirats wurde es, wie in jedem Jahr, Zeit für die Ehrungen und Auszeichnungen. Zum Abschluss der Ehrungen wurde KüchenTreff Benelux für 10 Jahre Partnerschaft gefeiert: 200 orangefarbene Luftballons im Auditorium sorgten für Stimmung und das richtige Oranje-Flair. Ebenso lange ist mittlerweile KüchenTreff Coppenbrügge im Verband. Seit 15 Jahren sind KüchenTreff Schroeder, Die neue Küche Offenbach sowie KüchenTreff Niederrhein als Mitglieder dabei. Und für ihr 20-jähriges Jubiläum wurden KüchenTreff im Küchen-Kreis und KüchenTreff Halle geehrt. Das stetig an Bedeutung gewinnende Thema Online-Marketing greift der Verband jedes Jahr mit dem Service-Award auf. Diesen erhalten die Küchenstudios mit den besten Online-Bewertungen. 2023 ging der Preis an KüchenTreff Steffen. Den zweiten Platz belegte KüchenTreff Homberg, den dritten KüchenTreff ELBA.

Das Jubiläum von Benelux

„Die richtige Entscheidung“ treffen

Service, Marketing und Maßnahmen am PoS standen auch beim inhaltlichen Block im Mittelpunkt. „Für die kommenden Monate stellen wir uns auf härtere Zeiten ein“, sagte Marko Steinmeier, der sich die Geschäftsführung mit Daniel Borgstedt teilt. „Dank der Kooperation mit Alliance und Der Küchenring können wir unseren Gesellschaftern auch zukünftig sehr starke Einkaufskonditionen bei namhaften Herstellern bieten. Für unsere Gesellschafter ist es jetzt außerdem wichtig, in das Geschäft zu investieren und es zu stärken – insbesondere am PoS. Dabei unterstützen wir sie u. a. durch Marketingmaßnahmen, die ihre Sichtbarkeit erhöhen, Leads generieren und Kundschaft auf die Fläche locken. Wir helfen bei einer attraktiven Fassadengestaltung, und unser Ladenbaukonzept SystemPlus1 sorgt für eine ansprechende, verkaufsfördernde Umgebung. Gleichzeitig arbeiten wir daran, unseren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern neue Vertriebswege zu eröffnen.“ Abgerundet wurde das Vormittagsprogramm mit dem Vortrag eines echten Fairplay-Profis: FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin erzählte als Keynote Speaker kurzweilig davon, wie man unter großem Druck die richtige Entscheidung trifft – ein Thema, bei dem sich der dreimalige Schiedsrichter des Jahres bestens auskennt und das im Berufsleben enorm wichtig ist.

Der Beirat und die Geschäftsführung vom KüchenTreff

Vom „Sie“ zum „Du“

Dass sie mit ihrem Kommen die richtige Entscheidung getroffen hatten, war den meisten Gästen schon nach dem Vormittag klar. Nach den geballten Informationen des Vormittags stand der Nachmittag im Zeichen von Fairplay und Teamgeist: Die Gäste konnten sich für eines von vier Sportprogrammen entscheiden. Ob Golf- oder Tennisschläger, Kanu oder Fahrrad – bei allen sportlichen Aktivitäten standen Spaß und Miteinander im Mittelpunkt, genauso wie beim letzten Programmpunkt: dem gemeinsamen Grillen im Garten von Gut Altona, das sich bis spät in den Abend zog und, wie immer, ein Highlight des #KüchenTreffdesJahres war. Marko Steinmeier eröffnete den Abend bei strahlendem Sonnenschein: „Besser könnte das Wetter nicht sein“, sagte er und hatte eher das „Gefühl, auf einer Familienfeier zu sein als auf einem geschäftlichen Termin.“ Ein Eindruck, der sich durch den gesamten Ablauf zog.

Den Teamgeist bei KüchenTreff stellte auch ein Abstimmungsergebnis des Vormittags unter Beweis: Mit großer Mehrheit sprachen sich die Anwesenden dafür aus, dass zukünftig das „Du“ das „Sie“ im Miteinander ersetzen soll. Eine Entscheidung mit Symbolcharakter, die noch einmal bestätigt, dass bei KüchenTreff immer die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Quelle: KüchenTreff