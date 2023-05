Zukunftsweisende Konzepte und inspirierende Live-Talks zur der imm Spring Edition

Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft – Themen, die in der Einrichtungsbranche zunehmend an Bedeutung gewinnen. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile eines nachhaltigen Ansatzes und setzen diesen in der Produktion und im Design ihrer Produkte um. Auf der imm Spring Edition Anfang Juni wird diese Herangehensweise nicht nur in den Interior-Design-Lösungen der Aussteller, sondern auch im Rahmen eines vielseitigen Eventprogramms aufgegriffen.

Zirkulare Möbelbranche im Fokus des imm Spring Edition Summits

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft für das eigene Unternehmen? Wie zirkular tickt die Möbelindustrie? Furniture 4.0 und Circular House – was kommt auf die Branche zu und was bringt das Einrichtungsbusiness nachhaltig weiter? Diese und weitere wichtige Fragen werden am 4. Juni 2023, dem ersten Messetag, zwischen 16:00 und 19:00 Uhr auf dem imm Spring Edition Summit von Experten aus Industrie, Politik, Handel und Kreativwirtschaft diskutiert. Der vom Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) in Zusammenarbeit mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) veranstaltete Kongress steht unter dem Thema „Circular Economy“ – ein Konzept, das die künftigen Branchenprozesse maßgeblich beeinflussen wird.

Die Agenda des imm Spring Edition Summits sieht eine Reihe von Kurzinterventionen, Podiumsdiskussionen und der Präsentation von Best Practices vor. Zu den hochkarätigen Referenten des Kongresses gehören unter anderem Christian Haeser, Geschäftsführer bei Handelsverband Wohnen und Büro e.V; Jan Kurth. Hauptgeschäftsführer beim Verband der deutschen Möbelindustrie e.V.; Sonja Krieger, Geschäftsführerin der Krieger Gruppe; Gregor Zwingmann, Geschäftsführer von Polster Aktuell; Dr. Maik Schlickel, Sustainability Manager nobilia-Werke J. Stickling GmbH; Paul Jonas, Mitgründer und Geschäftsführer von Revive; Lars Grieseholt, Leitung Produktmanagement Hettich und Dr. Christoph Epping, Abteilungsleiter, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Design for Decades: Zeitlose Designklassiker in den Pure Galleries

Die Ausstellung „Design for Decades” in den Pure Galleries in Halle 11.2 präsentiert eine Auswahl an zeitlosen Produktdesigns, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft für eine lange Lebensdauer und Weiterverwendung stehen. Die von Dick Spierenburg, Director der imm Spring Edition, kuratierten Entwürfe sind seit mehr als zehn Jahren auf dem Markt und wurden durch Updates und Redesigns aktuell gehalten. Die Ausstellung umfasst auch rezentere Produkte, die das Potenzial haben, zu echten Klassikern zu werden. Zu den Exponaten gehören Designs von Brühl & Sippold, BW, COR, Durlet, Janua/Freifrau, Jori, Kettnaker, Leolux, Montis und Schönbuch.

Branchenstars im Dialog: Architonic Live-Talks mit führenden Köpfen aus Architektur und Design

Unmittelbar vor dem imm Spring Edition Summit finden am ersten und zweiten Messetag um jeweils 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr in der Speakers Corner@The Circle in den Pure Galleries die Architonic Live-Talks statt. Fachbesucherinnen und Fachbesucher haben die Möglichkeit, von renommierten Persönlichkeiten der Design- und Architekturszene zu lernen und sich mit Branchenkennern auszutauschen. Zu den Referenten zählen Patrick Reymond, Mitgründer des atelier oï, mit experimenteller Herangehensweise an Material, Form und Typologie; Florian Kallus und Sebastian Schneider vom Designstudio KASCHKASCH, spezialisiert auf Möbel, Lichtdesign und Art Direction; Maxime d’Angeac, Gründer des gleichnamigen Architektur- und Innenarchitekturbüros, das klassische und zeitgenössische Stile vereint, sowie Werner Aisslinger, Gründer des Studio Aisslinger, der in seinen Entwürfen auf Storytelling und narrative Architektur setzt.

Neben den Live-Talks bieten die Speakers Corner mit Bar und Loungebereich als The Circle den gesamten Messezeitraum über das ideale Setting um sich mit neuen und bekannten Business-Kontakten über aktuelle Entwicklungen der Branche auszutauschen.

Die einmalige Sonderausgabe der imm cologne bietet neben dem imm Spring Edition Summit und The Circle weitere spannende Veranstaltungen, wie die Vernissage in den Pure Galleries oder den Sundowner auf der Piazza. Alle Event-Highlights und detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen: http://www.imm-cologne.de/events/

Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Köln baut die Koelnmesse ihr Portfolio in wichtigen Wachstumsmärkten rund um den Globus strategisch aus – so wie mit den erfolgreichen Messen ORGATEC TOKYO in Japan, interzum bogota in Kolumbien und interzum guangzhou in China.



Der Hallenplan der imm Spring Edition

