Zur IFA punktet Miele mit einer neuen Produktkategorie und KI in der KI

Die spektakulärste Produktneuheit ist der Miele Aerium zur praktischen Auffrischung von Kleidung und anderen Accessoires. Weitere Topthemen sind ein neuer Akku-Handstaubsauger mit Bedienkomfort, der begeistert, sowie clevere Details für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt oder Freude am Kochen.

Frische Brise für jedes Outfit – mit dem neuen Aerium Wäschepflegeschrank von Miele

Das edle Kleid ist nach wenigen Stunden schon ganz zerknittert, im Sakko stecken die Küchenaromen aus der Pizzeria, der Mantel hat eine Regendusche abbekommen? Jeder kennt diese Momente, bei denen Kleidung zwar nicht gleich in die Waschmaschine gehört, aber auch nicht einfach zurück in den Schrank. Dafür präsentiert der weltweit führende Anbieter von Premiumhausgeräten den Miele Aerium – zum Auffrischen, Glätten und Trocknen aller Arten von Textilien durch Luft, Dampf und feine Düfte, aber ohne Waschmittel und größere Mengen an Wasser. In einigen Ländern Asiens sind Wäschepflegeschränke bereits ein Renner, in Europa aber noch weitgehend unbekannt.

Modernes Design, leistungsstark und flexibel: der neue Akku-Staubsauger Duoflex HX1 von Miele

Als zweite Top-Neuheit auf dieser IFA präsentierte Miele den gleichermaßen kraftvollen wie komfortablen neuen Akku-Handstaubsauger Duoflex HX1. Mit seinem zum Patent angemeldeten Verriegelungssystem SpeedLock und der darauf abgestimmten Wandhalterung ist der Duoflex HX1 verblüffend leicht zu bedienen. Ein weiteres Plus ist das moderne Designkonzept mit fünf attraktiven Farbvarianten. Dieser Sauger ist viel zu schick, um ihn im Wirtschaftsraum zu verstecken. Seine Saugpower verdankt der Duoflex HX1 bewährter Motorentechnik aus dem Miele-Werk Euskirchen in Deutschland.

Auf der internationalen Leitmesse IFA wirft Miele auch einen Blick in die Zukunft:

Künstliche Intelligenz für besten Geschmack sowie zur Selbsthilfe und Fehlermeldung bei Gerätestörungen

AI Diagnostic spart Geld, Zeit und ist gut fürs Klima

Upgrades für mehr Komfort und Genuss machen smarte Miele-Geräte nach Kauf immer besser

Entspannter kochen mit MealSync, Zubereitung mit AI und Sprachsteuerung werden ausgebaut:

Klimaschutz steht bei Miele auch auf der IFA im Fokus:

Miele erreicht eigenes Klimaziel früher als geplant

CO2-Emissionen aus Energie,Wärme und Verkehr um mehr als die Hälfte reduziert

Neues Nachhaltigkeits-Update gibt Überblick zu Fortschritten

Neue Studie zum Energiesparen im Haushalt zeigt Zickzackkurs von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Über 80 Prozent wollen grundsätzlich mehr Energiesparen

Für drei von vier Befragten sind Energiekosten der entscheidende Anreiz

Mehr als 60 Prozent achten beim Einkauf “sehr stark” auf nachhaltige Kriterien

Nach dem Kauf hört’s aber auf: Sparpotenziale bleiben häufig ungenützt

G 7000 Geschirrspüler mit weiteren smarten Innovationen

Die Generation 7000 von Miele zählt zu den nachhaltigsten Geschirrspülern am Markt. Auf der IFA und zu den Elektrofachhandelstagen in Linz präsentiert der Premiumhersteller jetzt weitere smarte Innovationen. Verbesserte Spülprogramme und neue Korbfeatures für wiederverwendbare Flaschen und Trinkhalme.

Maximale Energieeffizienz in der Wäschepflege – neue Aktionsgeräte mit erstklassiger Performance

Neben maximaler Energieeffizienz sind die Bedürfnisse und Prioritäten der Kundinnen und Kunden oft unterschiedlich, und damit auch die Kriterien, die bei dem Kauf einer Waschmaschine entscheidend sind. Mit einem vielfältigen Programm bietet Miele deshalb für jeden Bedarf genau das passende Modell an. Zwei neue Geräte der Aktionsreihe „EcoPerformance“ runden das Angebot jetzt weiter ab. Selbstverständlich sind beide Modelle in der besten Energieeffizienzklasse erhältlich, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet und über die Miele App steuerbar.

Mit dem Miele Bestseller-Bonus bis zu 100 Euro sparen

Miele wiederholt die erfolgreiche Frühjahrsaktion und unterstützt ab 1. September erneut den Umstieg auf nachhaltige Hausgeräte mit dem Bestseller-Bonus auf jetzt über 50 Produkte aus allen Produktkategorien. Im Aktionszeitraum bis 30. November 2023 erhalten Kundinnen und Kunden ausgewählte Miele Produkte um bis zu 100 Euro günstiger.

Neue Induktionskochfelder von Miele

Miele wertet seine Einstiegsgeräte bei den Induktionskochfeldern weiter auf. Ein weiterer Pluspunkt sind die flexiblen Ausschnittmaße der Kochfelder für die individuell maßgeschneiderte Küche.

Miele präsentiert „Limited Edition“ bei Kaffee

Sortenreiner Kaffee aus nachhaltigem Anbau und drei hochwertige Teekreationen für die Zubereitung mit Miele Kaffeevollautomaten.

Besuchen Sie Miele am 22. / 23. September im Design Center Linz: Stand B 401

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele