Zurück zu Erpo

Markus Pesendorfer ist ab 1. Januar 2024 wieder als Gebietsverkaufsleiter für Österreich und Bayern für Erpo tätig. Herr Pesendorfer war bereits in der Zeit vom 2015 bis 2017 für Erpo in Österreich und der Schweiz tätig. Zwischenzeitlich hatte er eine Handelsagentur, die unter anderem die Firma Koinor betreut und die auch für Erpo im Jahr 2023 tätig war. Er arbeitet seit 1993 in der Möbelbranche.

Aufgrund der tollen Zusammenarbeit in den Jahren 2015 bis 2017 und dem letzten Jahr freut sich Erpo ihn jetzt wieder „ganz“ im Team begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.erpo.de

Quelle: Erpo