ADA Mindful Living gewinnt German Brand Award 2025: Auszeichnung für exzellente Markenführung 

Mit einem klaren Markenprofil, starker strategischer Ausrichtung und einem emotional aufgeladenen Design- und Kommunikationskonzept konnte sich ADA Mindful Living in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld durchsetzen. Der Maßstab des Awards ist hoch: Eingereichte Markenprojekte durchlaufen ein Auswahlverfahren, das von einer unabhängigen Jury aus Markenexpert:innen, Wissenschaft und Wirtschaft bewertet wird. In einem mehrstufigen Prozess wurden die besten Marken aus über 1.500 Einreichungen aus 11 Ländern prämiert.

„Der German Brand Award ist eine bedeutende und auch verdiente Anerkennung und Auszeichnung für die Arbeit, die das Team von ADA gemeinsam mit unserer Agentur ‚Des Wahnsinns Fette Beute‘ für die neue Marke geleistet hat“, so Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA (Foto oben) stolz. „ADA Mindful Living steht für ein achtsames Lebensgefühl, regionale Qualität und zeitloses Design. Dass wir mit dieser Vision nun auch international ausgezeichnet wurden, freut uns ganz besonders. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses Projekt mit Herzblut, Ideenreichtum und Mut begleitet haben – because great brands don’t just happen.“

ADA Mindful Living Key Visuals mit Fokus auf das echte Leben und individuelle Geschichten.

Doppelte Auszeichnung für ADA Mindful Living

Die Jury des German Brand Award zeigte sich beeindruckt von der konsequenten Umsetzung des Markenrelaunches: „ADA, Österreichs führender Polstermöbelproduzent, hat mit Einführung der Marke ADA Mindful Living ein beeindruckendes Markenprojekt realisiert. Durch die Transformation zur Purpose-Marke mit dem Fokus auf Achtsamkeit, Design und Nachhaltigkeit wird eine klare Differenzierung geschaffen. Die strategische Neupositionierung vereint alle Aktivitäten unter einer Dachmarke und richtet sich konsistent an die Bedürfnisse einer bewusst lebenden Zielgruppe. Die Verbindung von zeitloser Ästhetik und nachhaltiger Produktion unterstreicht den Anspruch der Marke, einen entschleunigten Lebensstil zu fördern. Mit dieser ganzheitlichen Herangehensweise überzeugt das Projekt auf allen Ebenen und setzt einen neuen Maßstab für Markenarbeit im Bereich Interior & Living.“

Bereits im Herbst 2024 wurde die Marke mit dem Steirischen Marketingpreis ausgezeichnet. Der German Brand Award bestätigt nun ein weiteres Mal, wie kraftvoll Markenarbeit sein kann, wenn viele Köpfe und Kompetenzen an einem Strang ziehen. Einen zentralen Beitrag zum Erfolg leisteten dabei ebenso die Agenturen Des Wahnsinns Fette Beute GmbH, Triljen GmbH, Vogelsänger Studios sowie Days at Reef, die den Markenstrategieprozess sowie die Umsetzung maßgeblich begleitet haben.

