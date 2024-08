ADA Möbelwerke auf der M.O.W. 2024

„Vom Einzelmöbel bis zum System“ – Unter diesem Motto feiert die M.O.W. dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr trifft sich die europäische Möbelbranche auch heuer wieder in Bad Salzuflen. Auf 85.000 m² Ausstellungsfläche stehen vom 22. bis 26. September 2024 aktuelle Möbeltrends im Mittelpunkt – präsentiert von über 500 Ausstellern aus mehr als 40 Nationen. ADA Bett-Gravis Auf 190 m² präsentieren die ADA Möbelwerke Neuentwicklungen der im letzten Jahr gelaunchten Marke „ADA Mindful Living“. „Wir sind schon sehr gespannt, wie die neuen Modelle vom Handel angenommen werden. Sehr chillig und so richtig zum Hineinlümmeln ist Relaxsessel NYSSA. Wie man es von unseren Essgruppen kennt, ist auch der Relaxsessel mit der ADAption ausgestattet. Der untere Bereich der Rückenlehne bleibt stabil, der obere Bereich passt sich flexibel an. Sehr bequem. Zudem kann NYSSA auch wippen und sich drehen. Ich kann nur empfehlen, ihn ausgiebig zu testen, wenn man Gelegenheit dazu hat. Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgend stellen wir auch ein komplett recycelbares Bett vor: AMOENA kann inklusive ökologischer Matratze wieder vollständig in den Produktkreislauf zurückgeführt werden“, so Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA. Die „ADA Mindful Living“-Highlights 2024: Bett AMOENA: Der Stoff ist aus recyceltem Material hergestellt und die Matratze ohne Verklebungen gefertigt. Alle Teile des Bettes sind sortenrein trennbar und recyclebar, das einen vollständigen Materialkreislauf ermöglicht.

Bett GRAVIS kennt den wahren Luxus: Guter Schlaf! Das Boxspringsystem bietet 4 High-End-Matratzen-Modelle sowie als Besonderheit den 3-fach-verstellbaren Fuß für verschiedene Liegehöhen.

Relaxsessel NYSSA fällt durch sein Design und Komfort ins Auge, denn NYSSA kann wippen und drehen. Durch die ADAption-Funktion passt sich der obere Teil der Rückenlehne flexibel den Bewegungen an, der untere Bereich bleibt stabil.

Sofa TILIA ist ein modulares System aus quadratischen Elementen. Einfach selbst-gruppieren, neu anordnen oder erweitern durch den Zukauf weiterer Teile.

ist ein modulares System aus quadratischen Elementen. Einfach selbst-gruppieren, neu anordnen oder erweitern durch den Zukauf weiterer Teile. Essgruppen VICINIA überzeugt durch ihre innovative ADAption-Funktion. Was steckt dahinter? Ergonomische Bewegungsfreiheit in der Lehne. Während der untere Rücken gut gestützt wird, bleibt der obere Bereich komplett flexibel. ADA Bett-Amoena ADA stärkt den Handel: 340 m² White Label Innovationen Ein weiterer jährlicher Messeschwerpunkt ist der White Label Bereich, bei dem ebenso die Entwicklung von Neuheiten im Vordergrund steht. „Uns ist es ein Anliegen, den Handel und dessen Eigenmarke optimal zu unterstützen. Dafür präsentieren wir auf 340 m² eine große Auswahl verschiedener White Label Modelle“, betont Sven Dokter, Director Sales bei ADA. „Wir freuen uns auf das Feedback unserer Geschäftspartner:innen. Durch den gegenseitigen Austausch können wir unsere Produktentwicklung zukünftig noch besser auf die Bedürfnisse des Handels abstimmen“, ergänzt Tamás Déri, ADA Head of Sales. Neue Relaxsessel durch La-Z-Boy Partnerschaft Zusätzlich stellt der österreichische Polstermöbelspezialist auf 100 m² ein exklusives Relaxsessel-Studio für La-Z-Boy vor. Seit Anfang des Jahres ist ADA neuer Lizenzpartner für das Label im DACH-Raum. Die Kampagne „Long Live The Lazy“ der internationalen Brand stellt deutlich wohlverdiente Momente – vor allem in gemütlichen La-Z-Boy Möbeln – in den Fokus. Nutzen Sie am 23. September die Gelegenheit für einen direkten Austausch mit Vertreter:innen von La-Z-Boy vor Ort. ADA Relaxsessel-Nyssa Wir laden Sie herzlich zum Probesitzen ein! Erleben Sie die vielfältige ADA Produktwelt auf der M.O.W. 2024 und tauschen Sie sich am 23. oder 24. September mit Margot Wisiak, Director Development & Marketing, aus. Lernen Sie das komplette Sortiment in Halle 20 | Stand 43 kennen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ada.at

Quelle: © ADA