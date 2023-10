Am Puls der Zeit – «Formpark Quadrato» Kollektion

Mit neuen Produktvarianten der Parkettserie Formpark Quadrato lädt Bauwerk Parkett Architekturschaffende und Kreative dazu ein, die Bodengestaltung neu zu denken. Im Bild: Formpark Quadrato in der neuen Farbe Eiche Caramello, verlegt im Würfelverband.

Musterverlegungen, wie Fischgrat-Parkett erleben seit einiger Zeit ein kräftiges Revival. «Formpark Quadrato» des Schweizer Herstellers Bauwerk Parkett ist dafür die ideale Lösung. Mit dem Parkettformat lassen sich vielfältigste Kreativmuster verlegen. Formpark Quadrato mit seinem 1:5 Verhältnis erlaubt besondere Bodendesigns wie Fischgrat im 90° Winkel oder Parkett im Würfel- oder Leiterverband. Wurde Formpark Quadrato zu Anfang nur in einem kleinen Sortiment aufgelegt, gibt der Erfolg der Kollektion Recht und Bauwerk Parkett weitet die Produktvielfalt seit diesem Jahr aus.

Ergänzt wurde Formapark Quadrato Kollektion auch um die Farbe Eiche Crema, im Bild im Fischgrat verlegt.

Sieben ergänzte Produktvarianten laden dazu ein, die Bodengestaltung neu zu denken. Formpark Quadrato ist nun zusätzlich in den beliebten Farben Eiche Farina und Eiche Mandorla aus dem Bauwerk Parkett Sortiment erhältlich sowie in der neuen Farbe Eiche Caramello. Ergänzt wurde die Kollektion zudem um Eiche Crema in gebürsteter Oberfläche. Die erfolgreichen Varianten Eiche und Eiche geräuchert sind weiterhin lieferbar. Formpark Quadrato ist ausschliesslich in einer ruhigen Sortierung verfügbar, was den eleganten Auftritt des hochwertigen Parketts unterstreicht. Naturgeölte Oberflächenausführung in hellen und dunklen Farben, sowie die widerstandsfähige B-Protect®-Oberfläche in den Farben Eiche Farina, Eiche Crema und Eiche Mandorla runden die neue Kollektionsvielfalt ab. Alle Dielen werden ohne Fasen produziert, wodurch eine flächige Optik am Boden entsteht.

Böden für die Kreativverlegung erfordern eine hohe Passgenauigkeit, weshalb die einzelnen Formpark Quadrato Dielen durch die Bauwerk Parkett Meisterteams am Stammsitz des Herstellers in St. Margrethen in der Schweiz gefertigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter bauwerk-parkett.com

Quelle: Bauwerk Parkett