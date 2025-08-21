ANKER zeigt neue Referenzen

Außergewöhnlich

Ein Teppichboden im Krankenhaus? Absolut! Und am Universitätsklinikum RWTH Aachen ist er von jeher Teil des Raumkonzeptes – und nicht mehr wegzudenken. #Denkmalschutz

Kommunikativ

Textiler Bodenbelag als Raumstrukturierer: Im neuen Hauptsitz von Ofload in Sydney macht NEBA genau das. Denn im offen gestalteten Großraumbüro des digitalen End-to-End-Frachtpartners wird u. a. auf verschiedene Farbvarianten gesetzt, um Gesprächsbereiche abzugrenzen.

Flexibel

New Work durch und durch: Die neue Dienstleistungszentrale der Sparkasse Markgräflerland in Weil am Rhein setzt auf bedarfsgerechte Arbeitsabläufe – mit unterteilbaren Büroflächen und zurückhaltendem Möblierungskonzept. Für Akzente und optimale Raumakustik sorgt dabei PERLON RIPS LCS aus der Farbpalette von Le Corbusier mit SonicWave®-Rückenbeschichtung.

Vorbildlich

Wie lassen sich die Vorteile eines textilen Bodenbelags besser zeigen als ihn als Teil des eigenen Showrooms zu präsentieren? HAAG Büroeinrichtungen hat genau das gemacht – mit TEXRA® und AERA CUT.

Durchdacht

Teppichboden als nachhaltiges, gestalterisches Element: Beim DNGB-Gold-zertifizierten Standort der Goldbeck Süd GmbH am TONI Campus in Neuried wurde nicht nur auf umweltfreundliche Materialien gesetzt. NEBA gliedert gleichfalls die offenen Räumlichkeiten und setzt subtile Akzente in der Innenraumgestaltung.

Aussagekräftig

Innovativer Teppichboden für ein abwechslungsreiches Einrichtungskonzept: Bei der Modernisierung der Schulungsräume der MHK Group in Dreieich kam mit TEXRA® ein textiler Bodenbelag zum Einsatz, der nachhaltig Kontraste setzt – visuell und ökologisch.

