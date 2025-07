Auszeichnung für Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsführerin der JOKA Werke

Anna Kapsamer – Fellner (zweite von links) freut sich über die Auszeichnung

Bei der Sommernacht der Unternehmerinnen setzte Frau in der Wirtschaft OÖ (FidW) ein kraftvolles Zeichen für weibliches Unternehmertum. Unter dem Motto „Lassen Sie uns gemeinsam träumen“ versammelten sich zahlreiche Unternehmerinnen aus ganz Oberösterreich im besonderen Ambiente des Thalhammer’s in Feldkirchen. In entspannter Atmosphäre wurde genetzwerkt, inspiriert und vor allem der Mut gefeiert, Visionen in die Tat umzusetzen.

Ein Highlight des Abends war die Keynote von Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit Karin Teigl (Constantly K), die mit ihrer persönlichen Geschichte eindrucksvoll zeigte: Kein Traum ist zu groß, wenn man den Mut hat, ihn zu verfolgen. Mit klarer Haltung, Stil und viel Authentizität rief sie dazu auf, den eigenen Weg zu gehen – unabhängig von Widerständen, Neinsagern oder Zweifeln.

Oberösterreich ist ein Land der Macherinnen

„Rund 39.000 Unternehmerinnen gestalten in Oberösterreich tagtäglich Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunft – mit Ideenreichtum, Verantwortung und unternehmerischem Mut“, sagte FidW-Landesvorsitzende Lisa Sigl. Nahezu jedes zweite Unternehmen wird heute von einer Frau gegründet oder geführt – vom traditionsreichen Handwerksbetrieb bis hin zum innovativen Hightech-Start-up. Dass weibliches Unternehmertum längst keine Ausnahme mehr ist, zeigen auch die bundesweiten Zahlen: In Österreich werden durchschnittlich 53 neue Einzelunternehmen pro Tag von Frauen gegründet – ein starkes Signal für die Gründungsdynamik von Frauen im Land. Und auch im EU-Vergleich liegt Österreich an der Spitze. Kein anderes Mitgliedsland verzeichnet laut EU Startup Monitor einen höheren Anteil an weiblichen Startup-Gründerinnen.

Gute Stimmung bei der Veranstaltung

Auszeichnung „Ich bin Übernehmerin PUNKT“

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Auszeichnung „Ich bin Übernehmerin PUNKT“ an Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsführerin der JOKA Kapsamer GmbH in Schwanenstadt. Sie übernahm den Traditionsbetrieb, der 1921 von ihrem Urgroßvater gegründet wurde, und führt ihn heute in vierter Generation mit unternehmerischem Weitblick und klarer Handschrift. Damit ist sie ein Vorbild für viele Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit über eine Betriebsübernahme gehen – eine Option, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Allein in Oberösterreich wurden im Jahr 2024 rund 633 Betriebe übernommen – ein Anstieg von über 25 Prozent zum Vorjahr. „Die Auszeichnung würdigt die Leistung von Anna Kapsamer-Fellner und macht sichtbar, wie wichtig weibliche Übernehmerinnen für die Zukunft unserer Wirtschaft sind“, so Lisa Sigl. „Der heutige Abend macht vor allem eines deutlich: Unternehmerinnen träumen nicht nur – sie handeln. Sie schaffen Chancen, bevor andere sie erkennen. Und sie tragen mit Innovationskraft, Risikobereitschaft und Verantwortung wesentlich zur regionalen Wertschöpfung bei. Frau in der Wirtschaft OÖ setzt sich dafür ein, genau diesen Beitrag sichtbar zu machen – und jenen Frauen eine Bühne zu geben, die mit Leidenschaft, Tatkraft und unternehmerischem Mut unsere Zukunft gestalten.“

Mag. Anna Kapsamer Fellner bedankt sich für die Auszeichnung

Quelle: WKO Foto:© CityFoto PELZL Roland