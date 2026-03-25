Avitana: an neuem Standort alle Bereiche vereint

Produktion und Logistik sowie Vertrieb und Verwaltung: Plasmafilterhersteller Avitana hat jetzt alle Unternehmensbereiche im Herforder Gewerbegebiet ‚Diebrock‘ vereint

Während die Fertigung bereits seit Beginn diesen Jahres die neuen Räumlichkeiten an der Herforder Daimlerstraße im Gewerbegebiet Diebrock nutzt, zogen nunmehr die Managementbereiche nach. Einerseits profitieren davon insbesondere die interne Ablauforganisation und Kommunikation, andererseits sind Warenannahme, Herstellung und Versand auf aktuell rund 2.200 Quadratmetern Nutzfläche deutlich großzügiger aufgestellt.

Mit dem Ortswechsel ist für die etwa zehn gewerblichen sowie sechs Verwaltungsangestellten jedoch nicht nur die erwünschten Synergieeffekte gesichert, sondern vor allem das weitere Wachstum der Filterfertigung. Davon sind nicht nur die eingeführten Marken „aira Rondo“, „aira Quadro“ – mit den speziellen Modifikationen als „slimline“, „soft“, „silent“ und der 90°-Abwinklung als Typ „L“ – und „aira Plano“ betroffen.

Denn nach der Zusammenführung aller Unternehmensbereiche hat jetzt die Eigenfertigung von „aira Luce“ begonnen. Dieses High-End-Produkt von Avitana verbindet die Aufgaben „Räume beleuchten“ mit „Luft reinigen“ auf stylische Weise. Rund oder oval, deckenhängend oder als Wandleuchte ist aira Luce einerseits ein stimmungsvolles, ästhetisches Leuchtmittel, andererseits ein elegant und verdeckt arbeitendes Einrichtungstool zur Erzeugung sauberer, frischer Raumluft.

Nach erfolgreicher Premiere von aira Luce im Herbst 2025 sind Markteinführung und Platzierung im Fachhandel bzw. in Küchenstudios hervorragend angelaufen und werden mit Nachdruck weiterverfolgt. Das Unternehmen vertraut dabei einem breit diversifiziertem Vertrieb über eigenverantwortlich, unternehmerisch handelnde Vertragspartner. Deren Standorte sind von Deutschland bis nach Australien zu finden. Insgesamt exportiert Avitana rund 70 % seiner hochwertigen Plasmafiltersysteme mit den Schwerpunkten Schweiz und Südeuropa, Benelux sowie Skandinavien.

An den Arbeitsplätzen der neuen, knapp 2.000 m² großen Fertigungsfläche ist bei der Montage der technisch anspruchsvollen Plasmafilter Professionalität und Fingerspitzengefühl gefragt

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana