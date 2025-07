AXOR x Barber Osgerby: Die Essenz der Einfachheit

Das umfassende Angebot an neuen Lösungen für Waschtisch, Badewanne und Dusche bringt eine zusätzliche Auswahl und Vielseitigkeit in die Kollektion und bewahrt gleichzeitig die herausragende Funktionalität sowie das schlichte Design, die AXOR One auszeichnen.

„Die neuen AXOR One Designelemente bauen auf der Innovation auf, für die AXOR One bekannt ist, und bieten gleichzeitig eine frische Interpretation der etablierten Kollektion“, erklären Edward Barber und Jay Osgerby. „Unser Ziel war es, den Bedürfnissen von Verbrauchern gerecht zu werden, die umfassende Lösungen für verschiedene Badezimmerstile suchen, indem wir ihnen noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bieten.“

Das Design

Dank mehrerer entscheidenden Weiterentwicklungen ist AXOR One jetzt noch flexibler, inspirierender und anpassungsfähiger als je zuvor. Als Alternative zu dem charakteristischen Hebel- und Select-Griff führt die Produkterweiterung einen neuen Kreuzgriff ein, der laut den Designern „den Raum zwischen Tradition und Moderne überwindet“. Eine große Auswahl an neuen Produkten und Varianten steigert die Vielfalt von AXOR One noch weiter – darunter ein Thermostatmodul für die Unterputzmontage, ein Gießrohrset für Kaltwasseranwendungen und eine schlichte, minimalistische Showerpipe. Produkte, die den schlanken, auf das Wesentliche reduzierten Look von AXOR One in jeden Winkel des Badezimmers bringen.

Die Kollektionsübersicht

Die Produkterweiterung stellt eine weitreichende Ausweitung der AXOR One Kollektion auf alle Bereiche des Badezimmers dar. Am Waschtisch umfasst die Kollektion eine Vielzahl neuer Produkte mit Hebelgriffen sowie den neuen Kreuzgriffen. Die Armaturen sind in verschiedenen Auslauflängen und für unterschiedliche Installationsarten verfügbar. Für die Badewanne bietet die Kollektion eine schlanke 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat sowie eine 3-Loch Wannenarmatur für die Wandmontage, die mit oder ohne Handbrause erhältlich ist. Alle Armaturenvarianten sind entweder mit Hebel- oder Kreuzgriffen verfügbar.

Für die Dusche umfasst die Erweiterung zwei neue Varianten der Showerpipe für die Unterputz- und Aufputzinstallation, die beide mit zusätzlichen EcoSmart Durchflussmengen (Die EcoSmart-Technologie von AXOR verringert mithilfe eines flexiblen Durchflussbegrenzers den Wasserverbrauch auf maximal 8 l/min) erhältlich sind. Weitere Produkte für den Duschbereich sind ein Gießrohrset; Thermostatmodule für zwei oder drei Verbraucher, mit Hebel- oder Kreuzgriffen; eine schlanke Portereinheit sowie ein Mischer für die Unterputzmontage für einen oder zwei Verbraucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansgrohe-group.com

Quelle: Hans Grohe/Axor