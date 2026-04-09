baumann group, stellt Verkaufsleitung Deutschland Süd neu auf

Giuseppe Barbano verfügt über langjährige Erfahrung im Vertriebsaußendienst der Küchenmöbelbranche und war bereits für namhafte Hersteller tätig. Mit seiner fundierten Fachexpertise, seiner ausgeprägten Marktkenntnis sowie seinem hohen Anspruch an Service und Qualität wird er die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Handelspartnern weiterentwickeln und die Neuausrichtung des Vertriebs aktiv mitgestalten.

Die baumann group, freut sich auf die Zusammenarbeit und die weitere gemeinsame Entwicklung mit ihren Partnern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: baumann group