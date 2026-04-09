baumann group, stellt Verkaufsleitung Deutschland Süd neu auf

Veröffentlicht am ﻿ von
image_print

Giuseppe Barbano verfügt über langjährige Erfahrung im Vertriebsaußendienst der Küchenmöbelbranche und war bereits für namhafte Hersteller tätig. Mit seiner fundierten Fachexpertise, seiner ausgeprägten Marktkenntnis sowie seinem hohen Anspruch an Service und Qualität wird er die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Handelspartnern weiterentwickeln und die Neuausrichtung des Vertriebs aktiv mitgestalten.

Die baumann group, freut sich auf die Zusammenarbeit und die weitere gemeinsame Entwicklung mit ihren Partnern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de
Quelle: baumann group

Ähnliche Beiträge:

Hausmesse bei der kitchen family – weniger ist MEHR Matthias Berens verläßt die Baumann Group Spektakulärer Show-Abend bei der baumann group Baumann group stellt Weichen für die Zukunft – Wechsel in der Exportleitung
Verschlagwortet mit , .

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert