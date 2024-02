Besucheranmeldung für die 3. Ausgabe der ORGATEC TOKYO ab sofort geöffnet

Die Vorbereitungen für die diesjährige ORGATEC TOKYO vom 29. bis 31. Mai 2024 gehen in die Zielgerade. Ab sofort können sich Besucher für die dynamisch wachsende Veranstaltung registrieren, die bereits mit ihrer dritten Ausgabe eine Ausstellerschaft anzieht, die ca. 150 führende Marken aus Japan und der ganzen Welt umfasst, darunter Namen wie ACTUS, Inaba International, ITOKI, Karimoku Furniture, Knoll, KOKUYO, OKAMURA, PLUS, UCHIDA YOKO, UniFor und 1101°. Der durchschlagende Erfolg der Fachmesse ist Ausdruck sowohl des großen Interesses der Branche an Thematik und Konzept der ORGATEC TOKYO als auch an der hohen Qualität einer Veranstaltung, die durch die Gewinnung neuer Aussteller von Jahr zu Jahr beträchtlich gewachsen ist und zudem bereits eine hohe Quote wiederkehrender Aussteller aufweist.

Anknüpfend an das mit großem Interesse aufgenommene Leitthema der ORGATEC TOKYO 2023 („Shift Design“) wird die kommende Ausgabe der Messe ihren Blick auf das Potenzial und die Anziehungskraft exzellenten Designs richten, das – weit hinausgehend über Fragen von Funktionalität, Ästhetik oder Stil – über das Potenzial verfügt, einen zentralen Beitrag zur Gestaltung unserer Zukunft zu leisten. Vor diesem Hintergrund bringt die ORGATEC TOKYO Kreativschaffende in den Bereichen Möbel- und Raumgestaltung zusammen, die sich über innovative Ideen für eine verbesserte Effizienz am Arbeitsplatz austauschen und einen Ausblick in die Arbeit von morgen unternehmen.

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung bildet die Sonderschau „CIRCULAR MIRAI“ (ZIRKULÄRE ZUKUNFT), in der die Nachhaltigkeit von Ressourcen und die Zukunft der Materialentwicklung beleuchtet werden. Im Mittelpunkt steht hierbei die dringend notwendige Reduzierung von Abfällen durch konsequente Anwendung des Kreislaufgedankens auf unser Wirtschaften. Ausgehend von den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft werden hier die neuesten Produkte für die Büroausstattung auf Basis kreislauffähiger Materialien („Materialien für eine kreislauforientierte Zukunft“) vorgestellt. Weitere Themenbereiche innerhalb der Sonderschau sind „Abfall und Ressourcen“, „Aufbereitung von Materialien aus Fertigungsprozessen“ und „Upcycling-Produkte“.



ORGATEC TOKYO 2024

Mittwoch, 29. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024 / Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls 4–6

Die ORGATEC TOKYO 2023 in Zahlen

19.760 qm Brutto-Ausstellungsfläche (einschließlich Atrium)

26.212 Besucher

127 ausstellende Unternehmen aus 14 Ländern, davon 45 Aussteller aus dem Ausland. Der Anteil internationaler Aussteller beträgt 35 %.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 29.05. – 31.05.2024

Quelle: Köln Messe