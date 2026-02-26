Dachser und Fraunhofer IML gewinnen auch den European Logistics Association Award mit @ILO

Die ELA (ein Zusammenschluss nationaler Logistikverbände aus Europa und darüber hinaus) würdigt mit dem Award innovative Projekte und herausragende Leistungen im Bereich Logistik und Supply Chain Management. Bereits 2023 wurde @ILO mit dem Deutschen Logistik-Preis der Bundesvereinigung Logistik (BVL) prämiert. Nun überzeugte die Technologie auch auf europäischer Ebene.

Der Digitale Zwilling @ILO erstellt vollautomatisch ein aktuelles, digitales Abbild aller Packstücke, Assets und Abläufe im Umschlaglager. Mitarbeitende erhalten diese Informationen übersichtlich auf mobilen Geräten und Displays angezeigt. Das sorgt für mehr Transparenz und beschleunigt die Prozesszeiten im Lager. Von der Anwendung profitieren auch Kunden, die damit exaktere Informationen über ihre Sendungen erhalten. Der Digitale Zwilling @ILO ist ein zentrales Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Forschungsarbeit im Dachser Enterprise Lab. Dort arbeiten Expertinnen und Experten des Logistikdienstleisters zusammen mit Forschenden des Fraunhofer IML gemeinsam in kleinen agilen Teams an Innovationen für das europäische Stückgutnetzwerk und die dazugehörigen Umschlagterminals. Seit der Einführung von @ILO in zwei Pilotanlagen ist die Technologie inzwischen an weiteren neun Dachser-

Standorten im Einsatz. Bis Ende 2026 sollen bis zu zehn weitere Niederlassungen und langfristig über 100 Standorte im europäischen Dachser-Netzwerk folgen.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung unserer Innovation in der Stückgutlogistik. Mit @ILO erreichen wir eine neue Ebene der Transparenz in der Lieferkette“, sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser. „Das ‚Dachser Future Terminal‘ in Verbindung mit dem digitalen Zwilling @ILO ist das umfangreichste Forschungsprojekt unseres Dachser Enterprise Labs und eine der größten Investitionen in die Digitalisierung in der Geschichte von Dachser.“

„@ILO ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Fraunhofer IML und Dachser und wir zeigen damit, wie gemeinsam entwickelte Innovationen den Logistikalltag nachhaltig verbessern“, ergänzt Prof. Dr.-Ing. Alice Kirchheim, Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML.

Messbare Erfolge

Einzelne Prozessabläufe zwischen Wareneingang und Warenausgang beschleunigen sich mit @ILO enorm. So konnten 2025 u. a. bereits über vier Millionen manuelle Barcode-Scans in der Umschlaghalle in den elf bestehenden @ILO-Niederlassungen eingespart werden. Auch die tägliche manuelle Hallenaufnahme aller Packstücke entfällt und die Paletten sind live zu orten. Nahverkehrsfahrzeuge können morgens schneller mit der Warenauslieferung starten – das bringt den Fahrerinnen und Fahrern wertvolle Zeit im Berufsverkehr.

Wie @ILO im Detail funktioniert, erfahren Sie hier: https://www.dachser.de/de/mediaroom/So-funktioniert-ILO-Identifizieren-Lokalisieren-Vermessen-und-Visualisieren-23170

v. l. n. r.: Andre Kranke (Head of Corporate Research & Development bei Dachser), Stefan Hohm (Chief Development Officer bei Dachser), Oleg Belov (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IML) und Tim Chilla (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IML) bei der Verleihung des ELA Award in Wien.

