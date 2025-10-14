Das interzum forum italy wird ab 2026 erweitert und integriert Surface in Motion Italia



Um der wachsenden Nachfrage nach fundierten Einblicken in zentrale Themen der Dekoroberflächen- und Holzwerkstoffindustrie gerecht zu werden, wird das interzum forum italy die Veranstaltung Surface in Motion Italia – organisiert von möbelfertigung – ausrichten. Beide Formate widmen sich diesem wichtigen Branchensegment. Durch die Partnerschaft unterstreicht das interzum forum italy seine Rolle als führende Plattform für die neuesten Trends in Design und Möbelindustrie. Es bietet Branchengrößen eine Bühne, fördert den fachlichen Austausch auf höchstem Niveau und schafft neue Möglichkeiten für Networking und Kooperationen.

Durch diese Entscheidung kann sich das interzum forum italy noch stärker auf die spezialisierten Themen des Bereichs „Materials & Nature“ der zweiten Ausgabe fokussieren und den Dialog zwischen Fachleuten, Unternehmen und Entscheidungsträgern der Branche fördern. Die neue Austauschplattform wurde durch eine strategische Allianz zweier Veranstalter ermöglicht, die eine gemeinsame Vision und umfassende Expertise vereint.

Diese neue Austauschplattform wurde durch eine strategische Allianz zwischen zwei Veranstaltern ermöglicht, die eine gemeinsame Vision und Expertise verbindet.

Thomas Rosolia, CEO der Koelnmesse Italia, dazu: „„Die Zusammenarbeit eröffnet neue Chancen für den fachlichen Austausch in der Branche der Dekoroberflächen und Holzwerkstoffe. Sie rückt zentrale Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit und Design in den Fokus und trägt dazu bei, das interzum forum italy als führendes internationales Event für Business und Networking zu etablieren.“

Diese und weitere Themen werden während der zweitägigen Veranstaltung am 4. und 5. Juni 2026 im Messezentrum Bergamo vertieft und diskutiert. Das Format Surface in Motion Italia wird in das Konferenzprogramm des interzum forum italy integriert und präsentiert eine abwechslungsreiche Reihe von Kurzvorträgen national und international renommierter Experten. Die Inhalte entstehen in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und institutionellen Bereichen.

Alle relevanten Informationen finden Sie unter: www.interzum-forum.com

Quelle: Koelnmesse Italia