DER KREIS – Frank Platzer wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Auch in der neuen Funktion wird er die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal sowie Digitalisierung und Prozessoptimierung der gesamten Unternehmensgruppe verantworten, die mittlerweile in 19 europäischen Ländern aktiv ist. Weiterer Geschäftsführer ist wie bisher Ulf Triebener, der

verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Einkauf in Deutschland zeichnet.

Weiterhin ist Diplom-Kaufmann Platzer neben Ralph Leimbach zum Geschäftsführer der Holdinggesellschaft DER KREIS Systemverbund Holding GmbH & Co. KG bestellt worden. Geschäftsführender Gesellschafter ist DER KREIS-Gründer Ernst-Martin Schaible. Frank Platzer verfügt über jahrelange Verbundgruppenerfahrung, zuletzt bei EURONICS in Ditzingen als Prokurist mit den Verantwortungsbereichen Controlling sowie Strategieentwicklung & Projekte.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frank Platzer einen ausgewiesenen Experten mit Verbundgruppenerfahrung gewinnen konnten, der bereits gute Arbeit für unsere Verbundgruppe geleistet hat“, so DER KREIS-Chef Ernst-Martin Schaible.







Frank Platzer selbst unterstreicht: „Ich freue mich über den Vertrauensbeweis. Den Ausbau der internationalen Aktivitäten und die Digitalisierung in der Unternehmensgruppe werde ich als Geschäftsführer weiter intensiv vorantreiben.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS