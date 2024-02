Der Naberkatalog 2024 mit neuen digitalen Funktionen

Für das gedruckte Küchenzubehör-Gesamtverzeichnis gilt, dass die drei grünen Ordner aus Gründen der Nachhaltigkeit auch weiterhin genutzt werden können. Naber schickt den komplett neuen Katalogsatz ohne Ordnerhüllen auf den Weg und bittet darum, ihn gegen die bisherigen Seiten auszutauschen. Der Versand wird Anfang bis Mitte März starten.

Gemeinsam den Ressourcen-Verbrauch senken

Um den Katalog-Service noch nachhaltiger auszurichten, bedarf es der aktiven Unterstützung von Kunden und Partnern. Je mehr Küchenhändler digitale statt gedruckte Artikelverzeichnisse für ihre Küchenplanung und Kundenbetreuung nutzen, desto weniger werden die natürlichen Lebensgrundlagen belastet.

Um die Druckversion des Küchenzubehör-Katalogs zu produzieren, werden pro Jahr etwa 260 Tonnen Holz, rund 4,6 Millionen Liter Wasser und circa eine Million Kilowattstunden Energie benötigt. Hinzu kommen Chemikalien zur Herstellung und zum Bleichen des Papiers. Kunden von Naber, die jetzt schon mit dem digitalen Katalog arbeiten oder dies künftig tun möchten, sollten den Printkatalog telefonisch oder per E-Mail abbestellen – ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung Umwelt- und Klimaschutz.

Digitaler Katalog mit neuen Funktionen

Mit dem digitalen statt dem gedruckten Artikelverzeichnis zu arbeiten, hat praktische Vorteile. Denn Naber hat den digitalen Katalog mit zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Wie der gedruckte Katalog kann er in der blätterbaren Version Seite für Seite durchgesehen werden. Fährt der Mauszeiger auf eine Artikelnummer, geht ein Bildfenster auf. Es zeigt den Artikel mit Produktdaten und Preis. Zum Beispiel das Abtropftablett, das als Zubehör unter einer Einbauspüle gelistet ist. Und ein Klick auf den Artikel im digitalen Katalog öffnet den Webshop und zeigt den Artikel dort an.

Die neuen Produktdaten, die mit dem Katalog-Update am 1. April 2024 gültig werden, können Küchenfachhändler selbstverständlich wieder in ihr Warenwirtschaftssystem und in ihre Planungssoftware integrieren. Ab Mitte März werden die Daten für die Planungstools verfügbar sein.

Quelle: Naber