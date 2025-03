Die Herausforderungen der Heimwerkerbranche auf der Internationalen Eisenwarenmesse Italien 2025

Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italia „Wir haben ca mehr als 300 Aussteller an Bord, die ihre Teilnahme bereits bestätigt haben und mit uns zusammenarbeiten, um das Beste aus der Messe vom 8. bis 9. Mai 2025 zu machen. Darunter befinden sich die bekanntesten und anerkanntesten Marken der Heimwerkerbranche, die von den größten internationalen Fachverbänden unterstützt werden“.

Alice Brambilla, Projektleiterin der Internationalen Eisenwarenmesse Italien, kommentiert: „Die Teilnahme bedeutender italienischer und internationaler Unternehmen bestätigt, dass die Veranstaltung einem Bedürfnis nach gewinnbringenden persönlichen Kontakten entspricht, und zwar in einem gestrafften zweitägigen Format, das mit Initiativen und Vorschlägen für den Markt gefüllt ist. Die nächste Ausgabe wird wichtige Themen der Branche aufgreifen und einen breiten Überblick über mögliche Lösungen bieten.“

Obwohl die Baumarktbranche wie alle anderen Branchen die Auswirkungen des digitalen Wandels und des Klimawandels zu spüren bekommen hat, ist sie weiterhin ein Sektor von großem Interesse für die Entwicklung von Einzelhandelsketten, E-Commerce-Projekten und die Diversifizierung von Produkten und Angeboten. In diesem Zusammenhang arbeitet das Komitee der Internationalen Eisenwarenmesse Italien an der Fertigstellung eines Konferenzprogramms, das viele Denkanstöße und tiefgreifende Analysen bietet, um die Strategien der Branche zu lenken und ihr Wachstum zu fördern.

Zwei Tage mit Konferenzen und Matchmaking, ein Incoming-Programm für Einkäufer aus ganz Europa und ein Außenbereich für die Ausstellung von Werkzeugen und Maschinen gehören zu den Highlights der Veranstaltung. Service, die Entwicklung von Formaten und Nachhaltigkeit gehören zu den Hauptthemen der Messe, die vom 8. bis 9. Mai 2025 in Bergamo stattfindet und von der EISENWARENMESSE inspiriert ist, der weltweit führenden Fachmesse für Eisenwaren und Heimwerkerbedarf, die in geraden Jahren in Köln stattfindet.

Das Messegelände von Bergamo liegt strategisch günstig in der Nähe des internationalen Flughafens Orio al Serio, so dass Besucher aus ganz Europa leicht anreisen können, und in der Nähe der Autobahn A4, die ganz Norditalien bedient. Diese Lage und die ausreichenden Parkmöglichkeiten machen die Messe zum idealen Ort, um sich auf die Geschäfte zu konzentrieren, ohne Zeit zu verlieren. Das Format der Internationalen Eisenwarenmesse Italien, die bei dieser zweiten Ausgabe am Donnerstag und Freitag stattfindet, macht es möglich, einen Besuch an einem oder an beiden Tagen der Veranstaltung optimal zu nutzen.

Die Region Bergamo ist auch ein lebendiges Finanzzentrum mit zahlreichen Unternehmen, Logistikzentren und Einzelhandelsflächen. Die Internationale Eisenwarenmesse Italien ist eine Partnerschaft mit ASCOM Bergamo eingegangen, um die Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft zu optimieren und mehr Geschäftsmöglichkeiten zu bieten.

Oscar Fusini

Oscar Fusini, Direktor von Confcommercio Bergamo, begrüßt die Partnerschaft mit Begeisterung: „Die Internationale Eisenwarenmesse Italien, die von der Koelnmesse Italia organisiert wird, bietet nicht nur eine einfache Logistik für die lokalen Händler, sondern auch eine außergewöhnliche Gelegenheit für professionelles Wachstum und Entwicklung, die die Innovation der lokalen Einzelhändler fördert. Der Eisenwarenhandel spielt in der Provinz Bergamo sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht eine wichtige Rolle. Die meisten der lokalen Geschäfte sind spezialisiert und bieten innovative Produkte und Lösungen an, die den Bedürfnissen einer immer anspruchsvolleren Kundschaft entsprechen. Die Dynamik des Sektors profitiert von der Stärke der bergamasker Industrie und des Handwerks, die einen zusätzlichen Hebel für die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen darstellen“.

Weitere Informationen über das Programm finden Sie unter https://www.hardwarefair-italy.com/en/events-and-conferences/conferences/conference-second-edition/

Zu den Partnern, die ihre Unterstützung für die Veranstaltung zugesagt haben, gehören EDRA/GHIN, ein weltweiter Verband von Heimwerker- und Baumärkten, der mehr als 34.000 Geschäfte in 78 Ländern vertritt, sowie große Wiederverkäufer und digitale Plattformen. Weitere Partner, die ihre Teilnahme bestätigt haben, sind ZHH, ein auf Eisenwaren in den DACH-Ländern (Deutschland, Österreich und Schweiz) spezialisierter Handelsverband, FWI, ein deutscher Verband von Werkzeugmaschinenherstellern, Assofermet Ferramenta, ein Verband italienischer Eisenwarengroßhändler, MADE4DIY, ein italienisches Konsortium von Heimwerker- und Gartenbauherstellern, ASCOM aus Bergamo und der Verband für den Vertrieb und die Vermietung von Investitionsgütern Assodimi/Assonolo.

Auf der Internationalen Eisenwarenmesse Italien wird auch der jährliche Preis für das Produkt des Jahres verliehen, ein prestigeträchtiger Preis für die Aussteller.

Wir sehen uns in Bergamo am Donnerstag, den 8. Mai und Freitag, den 9. Mai 2025!

Das Besucherticket ist kostenlos und Sie können sich hier registrieren und die Eintrittskarte herunterladen: https://hardwarefair-italy.inetflowhosting.it/site/user_registration.xsp

Weitere Informationen finden Sie unter www.hardwarefair-italy.com/en

Quelle: Koelnmesse Italia