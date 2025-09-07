Die neue Exklusivität bei VOGT 200 qm sensationelle Neuheiten auf area30

Fabian Quand

Starke Marken von VOGT und die Übernahme zweier Exklusiv-Vertriebe im Jahr 2025 setzen ein klares Zeichen. So folgt nun, nach der CONCEPTO-Sensation im August und dem VOGT-Führungsteam Neuzugang Fabian Quandt, die zweite Exklusiv-Vertriebsübernahme durch VOGT für den deutschen Markt. Noch hüllt sich der Mantel des Schweigens über Sortimentstiefe und Lieferanten. Doch zur area30 lüftet sich das Geheimnis. Soviel sei gesagt: Back to the roots von VOGT: Neue Spülen bereichern zukünftig das Sortiment!

area30: 200 qm Neuheiten: VOGT denkt Zubehör

Das einladende Standkonzept bietet Platz für die neue Exklusivität:

CONCEPTO, das clevere Abfall- und Sortiersystem by VOGT mit einer großen Auswahl an raumsparenden, verkürzten und flachen Abfallsystemen für knifflige Planungen.

Ergänzt durch das erstmalig präsentierte Spülen-Sortiment im Exklusivvertrieb!

Bis hin zur einzigartigen Steckdosen und all den anderen kleinen wie großen effektiven und praktischen Zubehörteilen.

Zusammengefasst im beeindruckenden, 40 Seiten starken Neuheiten-Katalog.

Wie gewohnt, ergänzend flankiert von attraktiven Wohnraumleuchten sowie Badzubehör und -möbeln.

Strategische Entscheidungen weisen die Zukunft

Zuerst das stabile Fundament, nun folgt die Kür – VOGT setzt Prioritäten und strukturiert seit rund drei Jahren planmäßig und wegweisend um. Beginnend mit der Verlegung von Lager und Logistik bei gleichzeitiger Erweiterung der Lagerkapazitäten in Oldenburg noch während der Pandemiezeit, folgten Stärkung des Vertriebs und Implementierung des VOGT-Führungsteams.

Auf Grundlage dieser Basis ist nun die sukzessive Erweiterung und pointierte Ergänzung des Produktportfolios im Blickfeld. So webt Geschäftsführer Mathias Meloh die Fäden des Traditionsgroßhändlers mit Hilfe neuer Kräfte, Knowhow und Ideen gekonnt um. Bewährtes bleibt, Neues ergänzt. Der Erfolg gibt ihm und seinem Team recht. Alle Schachzüge stärken die Marktposition als ganzheitlich verlässlicher Partner der Küchenbranche.

Innovation trifft auf Tradition: 20. – 25. September area30

Sechs Tage Fachgespräche und erstklassige Zubehör-Ideen warten auf Interessierte während der area30 in Löhne. VOGT bietet mit Neuheiten-Katalogen, dem bewährten blauen Verkaufshandbuch und dem Händler-Onlineshop auf www.vogtwelt.de das Beste aus allen Welten! Stets strukturiert gegliedert und logisch wie übersichtlich aufgebaut. Logistisch finalisiert auf dem Weg von der Messe zum Fachhandel mit überzeugender Lieferfähigkeit durch das VOGT-Lager.

Platz und Zeit für die neue Exklusivität: VOGT präsentiert zur area30 200 qm Neuheiten am bewährten Standplatz D15.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vogtwelt.de

Quelle: Vogt