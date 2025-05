Die zweite Ausgabe der International Hardware Fair Italy endet mit Ergebnissen, die die Erwartungen übertreffen

Die International Hardware Fair Italy bestätigt anhand der Teilnehmerzahlen ihre Position als einzige Fachmesse in Italien, die sich speziell auf den europäischen Markt der Branche konzentriert und strategische Verbindungen knüpft und Netzwerke über Grenzen hinaus ausbaut. Die Veranstaltung bot eine wertvolle Gelegenheit, die Projektentwicklung zu beschleunigen, den Wissens- und Dienstleistungsaustausch zu fördern und Möglichkeiten für eine hochkarätige berufliche Weiterbildung zu bieten. Damit wurde den Bedürfnissen einer dynamischen Branche Rechnung getragen, die von branchenübergreifenden Einflüssen geprägt ist und von einem starken Wachstumsstreben angetrieben wird.

Gerald Böse, 4. von rechts bei der Eröffnung der Messe

Gerald Böse, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH, kommentierte: „Ich freue mich, dass die International Hardware Fair Italy ihre Rolle als Schlüsselveranstaltung für den europäischen Markt erneut unter Beweis gestellt hat. Der Erfolg der Veranstaltung stärkt die globale Reichweite der Koelnmesse sowie das Netzwerk der EISENWARENMESSE und anderer internationaler Messen der Eisenwarenbranche. Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung der IHF Italy als strategische Plattform für Innovation und Branchenwachstum.“

KONFERENZEN UND MARKTDATEN

Die italienische Eisenwarenbranche wurde im Rahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit ASCOM Bergamo analysiert. Dabei wurde eine Stichprobe von Unternehmen auf nationaler Ebene untersucht, die sich auf die Region Bergamo konzentrierte. Die Studie ergab, dass die Branche in ganz Italien 49.926 Mitarbeiter beschäftigt, im Großhandel (24 %) und Einzelhandel (76 %). Die wichtigsten Ergebnisse zeigen einen Umsatzanstieg durch Serviceverkäufe, ein Wachstum im Endverbrauchersegment des Einzelhandels und eine Verbesserung der Erträge der Bauunternehmen.

Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italien, ergänzte: „Mit jeder neuen Ausgabe stärkt die Internationale Eisenwarenmesse Italien ihre Rolle als wichtige Veranstaltung für die Eisenwarenbranche in Italien und Europa. Die diesjährigen Ergebnisse – erwartungsgemäß, aber stets beeindruckend – bestätigen das stetige Wachstum der Messe, das von einer breiteren Beteiligung internationaler Einkäufer profitiert, sowie ihren strategischen Wert innerhalb des globalen Netzwerks der Koelnmesse. Der Erfolg dieser Ausgabe unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der Internationalen Eisenwarenmesse Italien für die Förderung neuer Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen für italienische und internationale Unternehmen.“

AUSZEICHNUNG „PRODUKT DES JAHRES“ IN ZUSAMMENARBEIT MIT ASSOFERMET FERRAMENTA

Der Messe gingen zwei große Feierlichkeiten und Networking-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit führenden Branchenverbänden voraus. Gemeinsam mit Assofermet Ferramenta verlieh die Internationale Eisenwarenmesse Italien den Preis „Produkt des Jahres 2025“, der an Hersteller gerichtet ist und die Qualität, das Engagement und die kreativen Fähigkeiten der teilnehmenden und auf der Messe vertretenen Unternehmen würdigt. Die Jury bewertete über 100 Einreichungen und wählte die folgenden Gewinner in drei Kategorien aus.

Kategorie Innovation:

Stanley Black & Decker Italia SRL

Lobende Erwähnungen (zweiter und dritter Platz):

Homberger S.p.A.

wolfcraft GmbH

Kategorie Design:

UNIQUE SOLUTIONS USA

Lobende Erwähnungen (zweiter und dritter Platz):

Keter Italia S.p.A.

FUMASI by Gimap S.r.l.

Kategorie Umwelt:

Industrial Starter S.p.A. – PIP

Lobende Erwähnungen (zweiter und dritter Platz):

fischer Italia S.r.l.

Bossong S.p.A.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

In Zusammenarbeit mit EDRA/GHIN organisierte die Internationale Eisenwarenmesse Italien die Geschäftsführung. Mitglieder des internationalen Verbandes konnten an einem Tag ausgewählte Geschäfte sowohl der traditionellen Lieferkette als auch des italienischen Großvertriebs besuchen – eine praktische und unmittelbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

MATCHMAKING-PROGRAMM – B2B-TREFFEN AUF DER MESSE

Die Präsenz internationaler Händler hat sich bei dieser zweiten Ausgabe der Internationalen Eisenwarenmesse Italien mehr als verdoppelt. Dies führte zu einem Anstieg der Messebesuche und, was noch wichtiger ist, zu strategischen Treffen mit Branchenexperten, die ihre Teilnahme optimal nutzten. Die Matchmaking-Initiative, aktiv unterstützt durch das Buyer-Hosting-Programm, förderte die Vernetzung von Teilnehmern mit gemeinsamen und spezifischen Interessen und förderte die Zusammenarbeit und den Austausch, die die Veranstaltung zu einem echten Erfolg machten. Auf dem großzügigen Ausstellungsbereich wurden Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Geräte präsentiert, die die Innovationskraft der Branche widerspiegelten. Im Außenbereich fanden spannende Live-Demonstrationen und Präsentationen statt, die alle Besucher begeisterten.

RELEVANTE ZUSAMMENARBEIT

Bei dieser zweiten Ausgabe profitierte die Internationale Eisenwarenmesse Italien von der Unterstützung qualifizierter Partner wie EDRA/GHIN, dem Verband, der Bau- und Heimwerkerhändler weltweit zusammenbringt – sowohl mit stationären Geschäften (über 34.000 in 78 Ländern) als auch mit großen Händlern und digitalen Plattformen. Hervorzuheben sind außerdem die bestätigten Kooperationen mit dem ZHH, dem Fachverband der Eisenwarenbranche in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), dem FWI (Verband der deutschen Werkzeughersteller), Assofermet Ferramenta (Verband des italienischen Großhandels), MADE4DIY (italienisches Konsortium von Herstellern aus der Heimwerker- und Gartenbranche), ASCOM Bergamo, Assodimi/Assonolo und Confartigianato Imprese Bergamo.

Schließlich wurden die Termine für die nächste Ausgabe bekannt gegeben: Die dritte Internationale Eisenwarenmesse Italien findet am 5. und 6. Mai 2027 in Bergamo statt.

Einen Bericht über die Messe lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Wohnkultur, die Ende Juni 2025 erscheint.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hardwarefair-italy.com/en

Quelle: Koelnmesse Italia