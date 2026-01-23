DOFAS setzt Zeichen: Niederländische Outdoormöbel-Branche auf der spoga+gafa 2026 stark vertreten

Für die Messe ist die enge Zusammenarbeit mit internationalen Verbänden ein zentraler Erfolgsfaktor. „Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis der DOFAS und die starke Präsenz niederländischer Unternehmen auf der spoga+gafa 2026. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verband ist für uns von großer Bedeutung und ein wichtiger Baustein für die internationale Weiterentwicklung der Messe“, sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa.

Dass die inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklungen der Messe in der Branche auf positive Resonanz stoßen, bestätigt auch die DOFAS. „Die spoga+gafa bleibt für viele unserer Mitglieder ein wichtiges Ereignis. Wir schätzen die Maßnahmen, die die Koelnmesse unternimmt, um die Messe weiter auszubauen und ihre Position in der Outdoor-Living-Branche zu stärken. Wir freuen uns auf eine klar erneuerte und sehr erfolgreiche Ausgabe 2026“, sagt Harmen Wim Lammers, Director DOFAS.

Zahlreiche DOFAS-Mitglieder bereits angemeldet



Bereits jetzt hat sich ein großes Teilnehmerfeld der DOFAS-Mitglieder für die spoga+gafa 2026 angemeldet, darunter unter anderem: 4 Seasons Outdoor, Applebee, CFM Traders, Eurofar International, Gimeg Nederland B.V., Golden Care, Hartman B.V., Higold, Lesli, Living Life Outdoor Living International B.V., Platinum, Shadow Comfort, Sunsit und Winza B.V.

Mit der Rückkehr von Garden Impressions Outdoor B.V., die zuletzt 2019 auf der Messe vertreten waren, gewinnt die Ausstellerlandschaft zusätzlich an internationaler Relevanz.

„growing forward“: Neue Formate für mehr Orientierung, Reichweite und Geschäftspotenziale

Die starke Beteiligung der niederländischen Outdoor-Möbelindustrie unterstreicht die Rolle der spoga+gafa als zentralen Treffpunkt für Handel, Hersteller und Branchenentscheider aus aller Welt. Auch mit dem weiterentwickelten „growing forward“-Konzept setzt die Messe 2026 gezielt auf Formate, die aktuelle Marktanforderungen aufgreifen, neue Absatzkanäle erschließen und den fachlichen Austausch entlang der gesamten Outdoor-Living-Wertschöpfungskette stärken.

Die spoga+gafa 2026 findet vom 22. bis 24. Juni in Köln statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse