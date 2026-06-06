DOMOTEX 2028 startet mit starkem Zuspruch und erweitertem Portfolio

„Zahlreiche Unternehmen konnten in diesem Jahr hervorragende Messeergebnisse erzielen und haben sich aufgrund des großen Erfolgs bereits erneut für die kommende Veranstaltung registriert. Es ist klar erkennbar, die Branche unterstützt den neuen Kurs der DOMOTEX“ berichtet Annette Levy, neue Projektleitung der DOMOTEX.

Konzept wird erfolgreich 2028 fortgesetzt

Vom 17. bis 20. Januar 2028 wird die DOMOTEX auf dem Messegelände in Hannover ihre Weiterentwicklung konsequent fortführen. Im Zentrum steht dabei ein Messeformat, das Bodenbeläge nicht isoliert betrachtet, sondern stärker in den Kontext moderner Innenräume, angrenzender Gewerke und neuer Materialwelten stellt.

Auch 2028 stärkt die Messe die Verbindung zwischen Boden, Wand, Decke und Interior Finishing, baut ihr Portfolio rund um ganzheitliche Raumkonzepte konsequent weiter aus und entwickelt ihr Konzept entlang aktueller Markt- und Designtrends gezielt weiter.

Portfolio wird um neue Segmente erweitert

Neben dem klassischen Bodensegment rücken künftig weitere Bereiche des modernen Ausbaus stärker in den Fokus der DOMOTEX 2028. Dazu zählen unter anderem Guss- und Estrichlösungen, die das Portfolio um relevante Anwendungen im Objekt-, Gewerbe- und Innenausbau erweitern. Auch das Thema Wandgestaltung gewinnt weiter an Gewicht. Farbe, Tapete und Akustikelemente werden künftig stärker eingebunden und ergänzen das Angebot um gestalterische und funktionale Lösungen für moderne Räume.

Die DOMOTEX 2028 setzt früh ein klares Zeichen: Die Messe entwickelt sich weiter – international, gewerkeübergreifend und mit einem klaren Blick auf die Zukunft des Innenausbaus.

Kooperation mit dem FEP wird weiter ausgebaut

Die bereits 2026 erfolgreiche Kooperation mit dem europäischen Verband der Parkettindustrie (FEP) wird weitergeführt und ausgebaut. Die europäische Parkettindustrie wird gezielt ins Rampenlicht gerückt und präsentiert sich im Verbund mit weiteren internationalen Herstellern.

Early Bird

Für alle interessierten Hersteller bietet die DOMOTEX noch bis zum 30.09.26 einen Frühbucher Rabatt von 10% an. Für direkte Buchung und weitere Infos besuchen Sie den Aussteller-Shop.

DOMOTEX Shanghai mit mehr als 1.500 Ausstellern

Mit mehr als 1.500 angemeldeten Ausstellern zählt die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2026 (27. – 29. Mai 2026 in Shanghai) zu den wichtigsten internationalen Branchentreffpunkten für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. Als größte internationale B2B-Fachmesse für Bodenbeläge bringt sie Bodenbelagsprofis aus der ganzen Welt auf 210.000 qm in 7 Hallen zusammen und gilt somit als zentrale Plattform in Asien. Mit einer internationalen Beteiligung stärkt die Messe die Position Asiens als Zentrum für Innovation, Produktion und Sourcing in der Bodenbelagsbranche. Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2026 fand vom 27. bis zum 29. Mai in Shanghai auf dem NECC Messegelände in Hongqiao statt. Zu den angemeldeten Unternehmen zählten unter anderem Swiss Krono, Kronospan, Neuhofer, COREtec, i4F, Stauf und Välinge.

Die DOMOTEX South East Asia findet erstmals vom 11. bis 13. November 2026 in Bangkok statt. Als führende Fachmesse für Teppiche, Bodenbeläge und Innenausstattung in Südostasien stärkt sie die Präsenz der Marke DOMOTEX in einer der dynamischsten Wachstumsregionen weltweit. Durch die Verbindung des regionalen Netzwerks von Worldex G.E.C.Co., Ltd. mit der internationalen Reichweite der DOMOTEX eröffnet die Veranstaltung neue Geschäftskontakte und Marktchancen für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Messe findet gemeinsam mit der Future Build South East Asia, der Building & Architect Thailand sowie der R + T South East Asia statt. Veranstaltet wird die Messe von DACF Exhibitions Ltd. gemeinsam mit dem in Thailand ansässigen Partner Worldex G.E.C. Co., Ltd.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Domotex