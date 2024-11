dormiente GmbH erhält zum dritten Mal in Folge den Green Brands Award mit Bestnote

Mit der erneuten Verleihung dieses hochdotierten Umweltsiegels bestätigen die Green Brands die herausragende ökologische Verantwortung, die dormiente kontinuierlich in den Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie stellt.

Die Verleihung des Green Brands Awards basiert auf strengen Kriterien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Ressourcenverantwortung. Dass dormiente diese Auszeichnung nun bereits zum dritten Mal mit Bestnote erhalten hat, unterstreicht nicht nur das Engagement, sondern auch die konsequenten Maßnahmen zur Minimierung der ökologischen Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

„Wir sind stolz darauf, als einziges Matratzenunternehmen weltweit mit dem Green Brands Award ausgezeichnet worden zu sein und sehen diese erneute Verleihung als Bestätigung unserer Bemühungen für eine nachhaltigere Zukunft,“ erklärt Dr. Rüdiger Plänker von dormiente. „Unsere Kundinnen und Kunden können sicher sein, dass unsere Produkte höchsten Umweltstandards entsprechen und wir kontinuierlich daran arbeiten, unseren Beitrag für die Umwelt zu leisten.“

Die Auszeichnung mit dem Green Brands Award ist mehr als nur ein Siegel – sie ist ein unabhängiger Beweis für den Erfolg eines konsequenten Nachhaltigkeitsmanagements und einer zukunftsorientierten Produktentwicklung. dormiente wird weiterhin an innovativen und umweltfreundlichen Lösungen arbeiten, um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens auch in Zukunft stetig weiter zu minimieren.

dormiente Firmenprofil – nachhaltige Produkte, nachhaltiges Unternehmen

dormiente stellt seit über 36 Jahren Naturlatexmatratzen, Naturbettwaren und Massivholzbetten her – schadstoffgeprüft, nachhaltig und *made in Germany*. Als Pionier in der Branche hat sich dormiente zum größten deutschen Hersteller von Naturmatratzen entwickelt. Am Standort im mittelhessischen Heuchelheim konzentriert sich das Unternehmen auf ökologische und orthopädische Standards, um eine gesunde Schlafumgebung zu gewährleisten. Bei seiner Nachhaltigkeitsstrategie setzt dormiente auf Bio-Rohstoffe wie Naturlatex, Baumwolle, Schurwolle und Massivholz, bevorzugt aus regionalen Quellen. Materialien werden regelmäßig durch QUL und EcoInstitut kontrolliert. Für die nachhaltige Qualität wurde dormiente 2023 erneut mit dem *Green Brands* Award ausgezeichnet. Bei der umweltfreundlichen Produktion nutzt dormiente am Standort energiesparende Technologien wie ein Blockheizkraftwerk, LED-Beleuchtung und 100% Ökostrom. Bettwaren werden in umweltfreundlichen Packstoffen geliefert, und die üblichen Plastikverpackungen bei Matratzen wurden durch stabile Kartons aus Recyclingpappe ersetzt, wodurch bis zu 85% CO₂ gespart wird. Im Bereich der sozialen Verantwortung sichert dormiente über 60 Mitarbeitenden am Standort familienfreundliche Arbeitsplätze und unterstützt den Fachhandel mit gezielten Marketingaktivitäten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dormiente.com

Quelle: dormiente