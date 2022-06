Dr. Matthias Metz wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der BSH Hausgeräte GmbH

Dr. Christian Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrats der BSH, sagt: “Matthias Metz ist ein erfahrener Manager und bringt ein tiefes Verständnis für das Consumer Business und technologische Produkte mit. Wir freuen uns, ihn als CEO in die BSH-Geschäftsführung zu berufen.”

Bei ZEISS ist Metz seit 2015 Mitglied des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG und CEO der Sparte Consumer Markets sowie auch verantwortlich für die ZEISS Vertriebs- und Servicegesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Südafrika und Lateinamerika. Zudem ist er Vorsitzender der Geschäftsführung der Carl Zeiss Vision International GmbH, Aalen. Vor seiner beruflichen Laufbahn bei der ZEISS Gruppe war er in verschiedenen Führungspositionen in anderen Konsumgüterunternehmen tätig und arbeitete unter anderem in Shanghai, China. Er hat einen Doktortitel in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Metz ist verheiratet und hat drei Töchter.

“Es ist mir eine große Freude, die Verantwortung für die BSH zu übernehmen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass Hausgeräte und ergänzende digitale Lösungen und Dienstleistungen von der BSH einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt leisten”, sagt Metz.

“Wir begrüßen Matthias Metz bei der BSH und in der Geschäftsführung und freuen uns darauf, den weiteren Erfolg unseres Unternehmens in Zukunft gemeinsam zu gestalten”, sagt BSH-Interim-CEO und CFO Gerhard Dambach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bsh-group.com/at

Quelle: BSH