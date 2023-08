Echtholzböden von Bauwerk Parkett fügen sich perfekt ein in ein saniertes Wohnhaus am Genfersee

Eingebettet in satte Weiden und Wiesen am Fusse des Rochers de Naye, mit einem atemberaubenden Blick auf die umliegenden Bergketten sowie den Genfersee. Das Panorama, das sich vom frisch sanierten Wohnhaus aus in die sanft ansteigenden Voralpen des Waadtlands bietet, gleicht einem Gemälde. In diesen von der Natur privilegierten Landstrich fügt sich das von Graber & Petter Architectes grundlegend renovierte zweigeschossige Gebäude behutsam ein. Statt im ursprünglichen 1970er-Jahre- Charme präsentiert sich das Wohnjuwel heute in einem «modernen, schlichten, aber gemütlichen Ambiente im skandinavischen Stil», wie es die Bauherrin beschreibt. Es macht die Entscheidung schwer, den Blick lieber in die Ferne schweifen zu lassen oder ihn doch eher auf die hochwertigen Details im Innenraum zu lenken. Insbesondere die durchdachte Kombination der Landhausdielen Villapark und Studiopark mit dem Langstab-Parkett Cleverpark – alle drei Parkettböden des Schweizer Herstellers Bauwerk Parkett – verleiht der Innenarchitektur neue, spannende Perspektiven.



Während Volumen und Form des Einfamilienhauses nur leicht verändert wurden, ermöglichten die subtilen und punktuellen Eingriffe des Architekturbüros in die bestehende Stahlbetonstruktur neue Raumkonfigurationen: «Unsere Renovation nutzt die Essenz der bestehenden Räume und interpretiert gleichzeitig einige Elemente neu, um ihre funktionalen und räumlichen Qualitäten zu

enthüllen und das Potenzial des Gebäudes voll zu entfalten», beschreiben die Architekten Raphaël Graber und Yann Petter ihr Konzept. So wurden in der unteren Etage etwa Wände entfernt, um den Bewohner:innen einen grosszügigen Wohnbereich zu ermöglichen, der sich vollständig zur Landschaft hin öffnet.

Die innere Erschliessung wird nun von Tageslicht durchflutet und auch die obere Ebene wurde im Eingangsbereich neu gegliedert, um klare Strukturen zu schaffen. Dieses Zugangsgeschoss, in dem sich auch die Schlafräume befinden, wird von einer vertikalen Holzverkleidung umhüllt. Fein integriert diese die verschiedenen Öffnungen und nimmt gleichzeitig den vorhandenen Balkon auf, sodass er wie das Deck eines Schiffes zu einer Erweiterung der Innenräume wird. «So entsteht der Eindruck einer Holzkiste, die auf einem im Hang verankerten, mineralischen Sockel ruht», erklären die beiden Planer.

Natürliches Wohlbefinden

Den gewünschten nordischen Charakter erhielt die 198 Quadratmeter grosse Wohnfläche dabei nicht nur durch weisse Oberflächen, sondern in erster Linie durch die konsequente Verwendung von hellem Holz: (Einbau-)Möbel, Fensterlaibungen und Parkettböden in Eiche prägen den lichtdurchfluteten Raumeindruck massgeblich. Vor allem die Holzböden sorgen dabei für eine

natürliche Wohlfühlatmosphäre – wie die Bauherrin betont: «Das Echtholzparkett ist als Naturprodukt nicht nur sehr angenehm barfuss zu begehen, sondern verleiht den Räumen Wärme

und Ausgeglichenheit. Wir wollten in einem nachhaltigen und wohngesunden Haus leben, das einem logischen und simplen Flow folgt. Dies ist den Architekten wunderbar gelungen.»

Harmonisches Zusammenspiel

Eines ist klar: Jedes Renovationsprojekt bringt aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten der Räume seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Doch unabhängig von der Ausgangssituation bietet Bauwerk Parkett immer eine präzise Lösung: Die Echtholzböden lassen sich nach entsprechender Bearbeitung bzw. Vorbereitung des Untergrunds nicht nur problemlos auf bestehenden Oberflächen verlegen, dank ihrer geringen Aufbauhöhe geht auch keine wertvolle Raumhöhe verloren. Da Parkett zudem belastbar, langlebig und pflegeleicht ist, verleiht es dem

Bauen im Bestand zudem einen nachhaltigen Aspekt, und die Böden werden zu lebenslangen Begleitern.

Von den vielen positiven Eigenschaften profitierte auch die Bauherrschaft am Genfersee: Neben den Vorteilen bei der Verlegung und der angenehmen Haptik war es vor allem die gekonnte

Zusammenstellung von zwei Landhausdielen und einem Langstab-Parkett, die nun wie eine homogene Einheit wirken: Während das Schlafzimmer mit Studiopark ausgestattet ist, wurde im

Wohn- und Essbereich Villapark verlegt. Auf der Treppe kam schliesslich das Langstab-Parkett Cleverpark zum Einsatz. Der lebhafte Holzcharakter, die naturgeölten und gebürsteten Oberflächen wurden dabei perfekt aufeinander abgestimmt – und so bildet der Boden eine optimal harmonische Kulisse für die idyllische Aussicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauwerk-parkett.com

Quelle: Bauwerk, Fotos: Lionel Henriod, Lausanne (CH),