Falmec auf der area30 2025: 20 Jahre Innovation in Deutschland

Im Fokus stehen Dunstabzüge mit besonders geräuscharmer NRS-Technologie, elegante Downdraft-Lösungen – ergänzt durch vielfach prämierte Design-Highlights-Klassiker. Darüber hinaus feiert Falmec ein Jubiläum: Seit 20 Jahren ist das 1981 gegründete italienische Familienunternehmen auch in Deutschland aktiv – und steht als verlässlicher Partner für stilvolles Küchendesign, effiziente Luftreinigung und exzellente Qualität.

Jetzt auf Zeitreise gehen

Entdecken Sie hier die Geschichte von Falmec mit Highlights seit Gründung des Familienunternehmens Falmec vor 40 Jahren – kompakt, visuell und inspirierend auf der Website: Falmec

Die innovativen Lösungen sind vom 20. bis 25. September 2025 zur area30 (Stand E 30) in Löhne/ Ostwestfalen zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

