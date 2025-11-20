Franke: Corrado Mura übernimmt Leitung von Franke Home Solutions

Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Corrado Mura mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen CEO/President der Division Franke Home Solutions sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er übernimmt die Position von Barbara Borra, die nach sieben Jahren an der Spitze der Division nun in den wohlverdienten Ruhestand tritt. In dieser Zeit hat Barbara Borra mit strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungsstärke maßssgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und Positionierung von Franke Home Solutions beigetragen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft der Division gesetzt.

Corrado Mura ist seit März 2020 für die Franke Gruppe tätig und verantwortete zuletzt als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für Franke Home Solutions. Zuvor war Mura über 20 Jahre europaweit in verschiedenen Führungsfunktionen bei Whirlpool Corporation tätig, unter anderem als EMEA Market Integration Director sowie als Commercial Director und CFO. Der 53-jährige Italiener hat einen Abschluss in Business and Managerial Economics von der Universität Cagliari.

Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: „Wir danken Barbara Borra – auch im Namen des Verwaltungsrats von Franke – für ihre Loyalität, ihr großsses Engagement und ihre wertvollen Beiträge zum Wachstum unserer Division in den vergangenen sieben Jahren. Unter ihrer Leitung konnten wir unsere Marktposition stärken, wegweisende Produktinnovationen realisieren und die internationale Präsenz weiter ausbauen – auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld.



„Mit Corrado Mura gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, die nicht nur über umfassende Branchenkenntnisse und langjährige internationale Erfahrung verfügt, sondern auch einen überzeugenden Leistungsausweis vorweisen kann. Corrado Mura kennt unsere strategischen Ambitionen und wird sie mit Entschlossenheit und klarem Fokus weiter vorantreiben. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um die nächste Phase des Wachstums erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn in der Konzernleitung begrüßssen zu dürfen.“

