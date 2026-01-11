Franke erwirbt Røros Metall AS, einen führenden Anbieter von Dunstabzugshauben in der nordischen Region

Die Schweizer Franke-Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg baut ihre Präsenz in Skandinavien aus und stärkt ihre Kompetenz im Bereich zentraler Lüftung durch den Erwerb von Røros Metall, einem norwegischen Premiumhersteller von RørosHetta-Dunstabzugshauben und Lüftungssystemen. Franke übernimmt sämtliche Anteile an Røros Metall. Finanzielle Details werden nicht veröffentlicht.

Røros Metall wird Teil von Franke Home Solutions, einer Division der Franke Gruppe und weltweit führend in intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Diese Integration stärkt Frankes Position im nordischen Markt, vereint die Kompetenzen beider Unternehmen im Bereich nachhaltiger, energieeffizienter Lüftungslösungen und ermöglicht RørosHetta weiteres Wachstum innerhalb des globalen Franke-Netzwerks.

Das 1946 gegründete Familienunternehmen Røros Metall blickt auf eine lange Geschichte hochwertiger Produkte und technischer Innovationen zurück. 1981 brachte das Unternehmen seine erste Dunstabzugshaube auf den Markt und entwickelte sich seither zu einem wichtigen Player in der nordischen Region. Seit über 20 Jahren arbeitet Røros Metall eng mit Faber, der führenden Marke von Franke im Bereich Küchenlüftung, zusammen und hat so seine Expertise weiter ausgebaut. 2024 übernahm Røros Metall zudem den Vertrieb von Franke-Spülen und -Armaturen in Norwegen.

Håvard Augensen, bisher Eigentümer und CEO von Røros Metall, wechselt in eine neue Rolle als Leiter der Franke-Organisation in der nordischen Region. Er wird massgeblich zum Wachstum der Division Franke Home Solutions beitragen, mit besonderem Fokus auf die Stärkung der Kompetenz im Bereich zentrale Lüftung sowie die Erweiterung der Präsenz in Skandinavien und Europa. Er folgt auf Christoph Stuebi, der die Integration von Røros Metall verantwortet und einen reibungslosen Übergang sicherstellen wird.

Corrado Mura, Präsident/CEO von Franke Home Solutions

„Diese Übernahme ist eine grossartige Chance, unsere globale Präsenz auszubauen und unsere führende Position im Bereich Dunstabzugshauben weiter zu stärken“, erklärt Corrado Mura, Präsident/CEO von Franke Home Solutions. „Røros Metall verfügt über eine starke Tradition und einen ausgezeichneten Ruf – eine ideale Ergänzung für die Strategie von Franke.“

„Ich freue mich, dass Røros Teil von Franke wird – einer zukunftsorientierten Gruppe mit globaler Vision„, sagt Håvard Augensen. „Dieser Meilenstein führt Røros in die Zukunft, ohne die Werte zu verlieren, die unsere Kunden schätzen: exzellenter Service, hochwertige Produkte und verlässliche Partnerschaften. Ebenso freue ich mich auf meine neue Rolle innerhalb von Franke Home Solutions, um das Wachstum in der nordischen Region voranzutreiben und Christoph Stuebi bei der Integration zu unterstützen, damit wir Kontinuität sichern und eine starke Basis für die Zukunft schaffen.“

Mehr Informationen unter www.franke.com und unter www.roroshetta.no

Quelle: Franke