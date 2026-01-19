Franke: Fraceram Becken KubusX – Elegante Keramik trifft auf hohe Funktionalität

Fraceram Becken KubusX von Franke: Auf Funktionalität ausgelegte Form

Durch ihre klare Linienführung und die zeitlos schöne Optik fügt sich die KubusX nahtlos in jedes Küchendesign ein. Die Unterbauweise ermöglicht eine fugenlose Verbindung zur Arbeitsplatte, die für Sauberkeit und tadellose Hygiene sorgt: Krümel und Flüssigkeiten lassen sich mühelos ins Becken wischen, Rückstände bleiben nicht hängen. Das großzügige Beckenvolumen erleichtert zudem das Säubern großer Töpfe und Pfannen.

Dank der bewusst gewählten Eck- und Bodenradien gelingt die Reinigung besonders einfach. Die glatte, glasierte Oberfläche sorgt dauerhaft für hygienische Sauberkeit. Gleichzeitig überzeugt Fraceram durch seine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit. So garantiert die KubusX mehr Komfort und Beständigkeit im modernen Küchenalltag, in dem das Zuhause zunehmend als Ort der Entschleunigung und Erholung geschätzt wird.

Design, das Funktionalität in den Mittelpunkt stellt – form follows function

Das Becken-Design wurde von Franke gezielt für eine optimierte Unterbau-Montage entwickelt. Dadurch lässt sich die KubusX mit unterschiedlichsten Arbeitsplatten kombinieren. Die fugenlose Integration erleichtert die Pflege des Spülbereichs erheblich: Speisereste werden mit einem einzigen Wisch entfernt. Die sanften Radien an Boden und Ecken reduzieren den Reinigungsaufwand zusätzlich und steigern den Komfort bei der täglichen Nutzung.

Das Fraceram Becken KubusX von Franke ist auch in mattem Anthrazit erhältlich sowie optional mit passendem Zubehör

Gestaltungsfreiheit dank attraktiver Farben und Maße

Küchenlösungen, die den eigenen Stil widerspiegeln, liegen im Trend. Daher bietet Franke vier zeitlos schöne Fraceram Farben: Onyx (glänzend), Glacier (glänzend), Magnolie (glänzend) und Anthrazit (matt). Diese sorgfältig ausgewählte Farbpalette eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und verleiht der Küche eine persönliche Note. Die Einzelbecken mit einer Tiefe von 190 mm gibt es für den 80er, 60er und 50er Unterschrank, ein zweigeteiltes Becken zudem in der 60er Breite.

Fraceram: hochwertig, robust und pflegeleicht

Franke fertigt die KubusX aus hochwertigem Fraceram, einem natürlichen, widerstandsfähigen und zugleich eleganten Material. Die Keramik überzeugt durch hohe Schlagfestigkeit und Langlebigkeit, und ist damit ideal für Küchen, die ein Leben lang Freude bereiten sollen. Fraceram ist hitzebeständig, stoß- und fleckenunempfindlich sowie resistent gegen handelsübliche Reinigungsmittel. Die glasierte Oberfläche sorgt für eine dauerhaft einfache und hygienische Pflege und erleichtert damit den Küchenalltag.

Praktisches und vielseitiges Zubehör

Für noch mehr Funktionalität bietet Franke optional passendes Zubehör: ein hochwertiges Schneidebrett aus Ahornholz, eine clevere Rollmatte, die als Untersetzer oder Abtropfgitter dient, sowie einen mobilen Abtropfständer, der sich nach Gebrauch platzsparend verstauen lässt. So wird die Spüle zum perfekt durchdachten Arbeitsbereich – ästhetisch, praktisch und komfortabel zugleich.

Mit ihrer außergewöhnlichen Eleganz, ihrer hohen Qualität und ihrem funktionellen Design sind die KubusX Fraceram Becken von Franke eine zeitlose Wahl für anspruchsvolle Küchen und lebendige Haushalte.

Mit seinen klaren Linien und der glasierten Fraceram Oberfläche verleiht die KubusX von Franke jeder Küche einen Hauch von Eleganz

Erfahren Sie mehr unter www.franke.com

Quelle: FRANKE