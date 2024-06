Franke Home Solutions präsentiert neue Fragranite-Farbe in Schiefergrau für Spülen und Becken

Mit Fragranite Schiefergrau erweitert Franke seine Palette farbiger Spülen und Becken um einen neutralen, warmen aber dennoch charakterstarken Naturton. Damit bietet Franke jetzt Fragranite Spülen und Becken in sechs naturnahen Optiken an – von Glacier-Weiß über Steingrau und Schiefergrau, Cashmere und Onyx bis hin zu einem tiefschwarzen Black Matt. Dank der vielfältigen Farbpalette lassen sich schöne Designkonzepte entwickeln, die zur eigenen Persönlichkeit und zum Wohnambiente passen.

Das neue Fragranite Schiefergrau von Franke bringt Ruhe ins lebhafte Küchenambiente

Schiefergrau – Ruhe und Harmonie, Tiefe und Raffinesse

Das neue Fragranite Schiefergrau hat eine beruhigende Wirkung und verkörpert die stille Eleganz der Natur. Es ist weit mehr als nur eine kurzlebige Modefarbe, dank seiner zeitlosen Schönheit kann es das komplette Leben einer Küche begleiten. Es lässt sich gut kombinieren mit anderen Komponenten und harmoniert mit den unterschiedlichsten Wohnstilen, dabei wirkt es klar und minimalistisch. Schiefergrau fügt sich nahtlos in dezente, farblich abgestimmte Arrangements, kann aber auch einen markanten Akzent in farbigen Küchen setzen.

Besonders in Kombination mit metallischen Armaturen in Chrom oder gebürstetem Edelstahl inszeniert das edle Dunkelgrau feine und zeitlos schöne Kontraste. Schiefgrau ist äußerst vielseitig einsetzbar – in warmen oder kühlen Designkonzepten, modern oder klassisch, von skandinavisch inspiriert bis zum Industrial Look, es unterstreicht stets den individuellen Charakter. Der neue Farbton Schiefergrau bildet zudem einen gelungenen Kontrast zu weißen Oberflächen und hellem Holz, und bietet eine willkommene Alternative zu dominantem Schwarz in der Küche. Dadurch wirkt der Raum sauber und aufgeräumt, und vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit.

Zeitlos schön: Fragranite Schiefergrau lässt sich harmonisch kombinieren oder kontrastierend einsetzen



Fragranite Spülen und Becken vereinen Funktionalität und Langlebigkeit

Schiefergrau ist ab sofort für alle Fragranite Spülen und Becken von Franke erhältlich. Fragranite ist ein farblich vielseitiges und zugleich hochfunktionelles Material. Es besteht zu 80 % aus Quarzsand, der mit 20 % Verbundharz gebunden wird. Diese Mischung ermöglicht es, den begehrten Steincharakter in Form zu gießen. Fragranite zeichnet sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Stößen aus – Quarz ist immerhin eines der härtesten Materialen in der Natur. Dadurch widersteht es allen Herausforderungen des Küchenalltags und hält Temperaturen von bis zu 280 °C stand. Fragranite ist zudem mit Sanitized® ausgestattet, wodurch das Wachstum von Bakterien und Mikroben um bis zu 99 % reduziert wird – eine überaus wichtige Eigenschaft, insbesondere in der Küche.

Alle Fragranite Modelle bietet Franke in sechs charakterstraken Farbtönen an. Sie überzeugen mit einer leichten Textur, ihrer natürlichen Optik und einer angenehmen Haptik, die Oberflächen sind leicht zu reinigen. Das Portfolio von Franke umfasst zudem eine Vielzahl von Fragranite-Modellen: formschöne Spülen unterschiedlichster Dimensionen und Designs, geradlinige Becken in Klein, Groß und im XXL-Format, mit oder ohne Armaturenbank. Als letzte Neuerung hat Franke geräumige Maris Becken mit durchgängiger, stufenloser Armaturenbank eingeführt. Diese sind in drei Größen erhältlich, u.a. in den spektakulär großen Breiten von 72 und 52 cm – beides Becken, in denen spielend auch Backbleche und Bräter Platz finden.

Die Fragranite Spülen und Becken in der Farbe Schiefergrau sind die perfekte Lösung für all jene, die nach einem natürlichen Steineffekt suchen, der eine intensive tägliche Nutzung zulässt und zugleich ein sauberes und zeitloses Aussehen über Jahre hinweg garantiert.

