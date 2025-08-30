Franke zelebriert Well-Living mit starken Neuheiten

Im Mittelpunkt steht die erst Anfang des Jahres eingeführte Multifunktionsarmatur Mythos Water Hub, die künftig in neuen attraktiven Farbvarianten erhältlich ist. Die bereits mehrfach ausgezeichnete 6-in-1 Lösung liefert auf Knopfdruck frisch gefiltertes Wasser – gekühlt, kochend, raumtemperiert, still, stark oder medium gesprudelt – und überzeugt durch ihre intuitive Bedienung, App-Konnektivität und kompakte Technik im Unterschrank.

Ein Eyecatcher bei Franke ist und bleibt die Mythos Masterpiece Kollektion mit Edelstahl in faszinierenden Metallic-Farben. Ergänzt wurde die Linie bereits im vergangenen Jahr um eine formschöne und markante Armatur – in Kürze vervollständigt eine neue Designhaube die exklusive Kollektion und setzt starke visuelle Akzente in Gold, Kupfer und Anthrazit. Es wird noch viele weitere Neuheiten geben, etwa eine besonders schlanke Armatur in unterschiedlichen Ausführungen, die die Küche mit ihrem puristischen Charme aufwertet. Alles Weitere hält Franke bis zur Messe noch geheim.

Vom 20. bis 25. September 2025 (Samstag bis Donnerstag) lädt Franke ins house4kitchen in Löhne ein. Besucherinnen und Besucher erleben dort die neuesten Produktinnovationen live – eingebettet in ein durchdachtes Ausstellungskonzept, das die Idee des Well-Living in den Mittelpunkt stellt.

Erfahren Sie mehr unter www.franke.com

Quelle: Franke