FURNITURE CLUB FACHFORUM „TRANSFORM SPACES“ zeigt gelungenes Einrichten im Bestand

In Zeiten, wo wenig neu gebaut und Wohnraum bzw. Objektfläche immer teurer wird, sind wandelbare Räume gefragt. Dabei geht es um eine ganze Palette von Themen: Wie verwirklicht man moderne Bedürfnisse in den gegebenen Raumverhältnissen? Wodurch schafft man auch in kleinen Räumen ein großzügiges, wohnliches Gefühl? Wie lässt sich das Raumerleben wirkungsvoll verbessern und eine flexible Nutzung des Raums erreichen? Muss die bisherige Einrichtung komplett entsorgt werden, oder kann man nicht doch Einiges neu integrieren bzw. weiterverwerten? Wie designt und plant man die Einrichtung und Raumgestaltung, damit Nachrüsten und Wiederverwenden später überhaupt möglich ist?

Das Fachforum „Transform Spaces“ findet statt am 26. November 2025 von 11.00 – 16.00 Uhr im Hettich Forum / Kirchlengern mit der Möglichkeit zu einer anschließenden Werksführung. Es wird maßgeblich unterstützt von tischler.NRW, Fa. Hettich, der Koelnmesse und die Möbelindustrie. Es bietet ein Dialogforum mit Impulsreferaten und Diskussion, einen Marktplatz mit innovativen Lösungen sowie reichlich Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Das Fachforum richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Innenausbau, Objekteinrichtung, Innenarchitektur und Möbelherstellung.

Eine Anmeldung ist erforderlich: www.furnitureclub.de/de

Quelle: FURNITURE CLUB