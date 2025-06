„Galaktisch gut“: Der KüchenTreff wird 30

Drei Jahrzehnte nach Gründung zeigt sich KüchenTreff vitaler denn je. Was einst mit einer kleinen Gruppe mutiger Unternehmer:innen begann, ist heute ein europaweit vernetzter Verband mit starker Marke und über 670 angeschlossenen Küchenstudios. Genau das wurde beim diesjährigen #KüchenTreffdesJahres2025 gebührend gefeiert – außergewöhnlich, herzlich und mit einem klaren Blick nach vorn. Das Motto der Veranstaltung „Galaktisch gut“ war dabei weniger Showeffekt als vielmehr ein Versprechen: „Nach 30 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit ist es Zeit für einen Aufbruch in neue Galaxien: mit mehr Technologie – praxisnah und digital –, mit mehr Austausch und Nähe zum Markt sowie mit mehr Mut für neue Wege“, wie es Marko Steinmeier, der gemeinsam mit Daniel Borgstedt die Geschäftsführung des Verbands bildet, formulierte. „Galaktisch“ steht für Vorwärtsbewegung, für grenzenlosen Mut, für Offenheit – aber auch für Verbundenheit der KüchenTreff-Familie über Grenzen hinweg.

Mit einem Bühenfeuewerk wurde 30 Jahre KüchenTreff gefeiert

Grenzenlose Küchenwelten: Ortswahl war kein Zufall

Dass das Jubiläum in den Niederlanden stattfand, war kein Zufall: Die niederländischen Mitglieder leisten mit Innovationsfreude und unternehmerischem Spirit seit Jahren einen wichtigen Beitrag zum Wachstum des Verbands. 2003 startete KüchenTreff Benelux. Damit war nicht nur die erste Reise in „internationale Galaxien“ getan, sondern es kam ein Team mit an Bord, das sich durch Innovationsfreude und Engagement einen wichtigen Anteil am Erfolg des Verbands erarbeitet hat. Die Wahl des Standorts für den #KüchenTreffdesJahres2025 war daher auch ein Zeichen der Wertschätzung – und Ausdruck einer gelebten Gemeinschaft, die längst nicht mehr an nationalen Grenzen haltmacht. Die niederländischen Kolleg:innen dankten es auf ihre Weise: Sie übernahmen die Organisation des Freitagabends und sorgten dafür, dass zahlreiche Mitglieder, die bereits angereist waren, unvergessliche Stunden erlebten – mit allem, was man als „intergalaktischer Besucher“ vom Nachbarland erwartet: Frau Antje, Drehorgelspieler, holländische Speisen, Tulpen – und jede Menge Spaß.

Das Team von der KüchenTreff

Zahlen leicht über Branchendurchschnitt

Dass KüchenTreff die Gemeinschaft lebt, zeigte sich dann auch am nächsten Tag, an dem traditionellerweise die Jahreshauptversammlung des Verbands stattfindet, gefolgt von einer abendlichen Feier. Neben der „Next Generation“, also dem Team um die beiden Geschäftsführer Marko Steinmeier und Daniel Borgstedt und den Beiratsvorsitzenden Adrian Junker, sorgten die Pioniere der ersten Stunde im Rahmen der internen Gesellschafterversammlung für emotionale Momente: Die beiden Gründungsmitglieder Ferdinand Schöppich, langjähriger Beiratsvorsitzender und nun Ehrenmitglied im Beirat, sowie Gründer und ehemaliger Geschäftsführer Franz Bahlmann wurden für ihre prägende Arbeit mit Standing Ovation geehrt. „Zukunft braucht Herkunft“, betonte Daniel Borgstedt. „Wir sind stolz, dass unsere Wurzeln auf Menschen zurückgehen, die den Verband mit Herzblut aufgebaut haben.“ Und Beiratsvorsitzender Adrian Junker, der erneut für weitere fünf Jahre gewählt wurde, ergänzte: „Küchen werden von Menschen für Menschen verkauft – und diese Haltung zeichnet unseren Verband seit seiner Gründung aus.“ Dass das Duo und seine Mitstreiter mit ihrer Arbeit eine exzellente Grundlage für den Erfolg gelegt haben, ließ sich einmal mehr an den Zahlen des zurückliegenden Geschäftsjahres ablesen: Zwischen Januar und Dezember 2024 wurden insgesamt 74 neue Mitglieder (Inland 20, international 54) begrüßt. So ist die Anzahl der Mitglieder (unter Berücksichtigung von Austritten und Geschäftsaufgaben) auf insgesamt 636 gestiegen. Auch die Zahl der angeschlossenen Verkaufsstellen wuchs effektiv im selben Zeitraum um 31 von 640 auf 671 Küchenstudios. Die Geschäftszahlen sanken zwar (Rückgang von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) – der Rückgang fiel damit etwas niedriger aus als im Branchendurchschnitt. Für das laufende Jahr rechnet man im Verband mit stagnierenden Umsätzen – und für das kommende Jahr mit einem leichten Wachstum.

Ausgelassene Stimmung

KI gehört die Zukunft – auch im Küchenhandel

Anders als bei manchen Veranstaltungen in den Jahren zuvor setzte KüchenTreff in Amsterdam ganz auf die Local Heroes, also die Mitglieder und ihre Kolleg:innen aus der Verbandszentrale. Statt externe Speaker auf die Bühne einzuladen, wurden die Local Heroes aufs Podest geholt. Gemeinsam mit ihnen wurde die nächste Stufe des KüchenTreff-Turbos gezündet. Daniel Borgstedt und Marko Klokow, Prokurist und Markenbotschafter, moderierten die Veranstaltung vor einem spacigen Bühnenbild – und es zeigte sich wieder deutlich, was KüchenTreff von anderen Verbänden unterscheidet: Sich auf dem Erreichten auszuruhen, ist für den Verband keine Alternative. Stattdessen wagt man Neues: Ob digitale Tools, KI-gestütztes Marketing oder praxisnahe Erfahrungsberichte direkt aus dem Kreis der Mitglieder – KüchenTreff erweist sich als Verband, der die Zukunft aktiv mitgestaltet. Um den Küchenhandel voranzubringen, wird KI bereits jetzt für das Marketing genutzt – und wird in Zukunft noch größeren Einfluss haben. Auf Knopfdruck von individualisierten Marketing-Paketen profitieren – das ist nur ein Beispiel und Praxisbeweis für die revolutionäre Rolle, die KI schon jetzt dabei spielt, wenn es darum geht, neue Kunden ins Küchenstudio zu holen.

Voranbringen kann die angeschlossenen Händler in diesem Jahr auch die Jubiläumsaktion, die Tim Schaffrinna, Leiter Online-Marketing bei KüchenTreff, vorstellte. Mit ihr können die Mitglieder ab Juli 2025 für 12 Monate 12 x 21 Tage Social-Media-Ads ausspielen. 50 Prozent der Kosten werden dabei von KüchenTreff übernommen. Zudem können die Studios dieses Jahr über den Verband 10- sowie 10+5-Jahres-Garantien erwerben und damit in die Werbung gehen. Auch dazu hat der Verband eine Kampagne vorbereitet, die über das Marketingportal buchbar ist und von der KI in der Planung mitberücksichtigt wird. „Galaktisch gut heißt für uns: groß und innovativ zu denken und dies lokal umzusetzen“, so Marko Steinmeier. „Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns auf die kommenden Jahrzehnte – mit noch mehr Nähe zu unseren Mitgliedern, mit Mut zu Innovation und Ausprobieren und mit echter Leidenschaft für das, was wir tun.“

Nach weiteren Diskussionsrunden, Vorträgen über Zukunftsthemen und der Danksagung an die Gründungsmitglieder und langjährigen Industriepartner war es dann so weit: Zeit für eine galaktische Party! Gesanglich begleitet von der niederländischen Kollegin „Cindy“ (Cindarella Langejan), die mit zwei tanzenden Astronauten im Hintergrund für Stimmung sorgte, und der musikalischen Einlage einer Brass Band, wurde bei exzellentem Wetter und einem gemeinsamen Dinner ein glamouröses Fest eingeläutet, das bis spät in die Nacht dauerte. Damit stellte sich ein weiteres Mal heraus: KüchenTreff kann nicht nur Traumküchen verkaufen, sondern auch gemeinsam feiern.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.kuechentreff.at

Quelle: KüchenTreff