GARANTIEMAX gewinnt wichtigen Partner

Mit XCARE+KITCHEN wird eine 10-Jahresgarantie auf die gesamte Küche, inklusive elektronischer Geräte, erworben. Der Küchenhandel profitiert darüber hinaus von weiteren Vorteilen, wie einer verkürzten Gewährleistungszeit sowie der eigens für Küchenhändler entwickelten Software.

Als weiteren Partner konnte GARANTIEMAX die Dross&Schaffer Gruppe aus Gräfelfing gewinnen. Dross&Schaffer ist ein Zusammenschluss von Händlern aus dem Bereich Küche und Wohnen. Die Partnerstudios zeichnen sich durch ihr Unternehmertum und Individualität aus. Ziel ist es, den hochwertigen Endkunden zu bedienen.. Die rund 400 Partnerstudios aus Deutschland und

Österreich erhalten ab sofort die Möglichkeit, ihre verkauften Küchen über die Küchengarantie von GARANTIEMAX zu schützen.

“Mit Dross&Schaffer haben wir eine Gruppierung an Händlern an unserer Seite, die neben der Leidenschaft für Design und Handwerk auch der hohe Qualitätsanspruch auszeichnet. Zwei wichtige Aspekte, die uns bei der Entwicklung unseres Produktes ebenfalls wichtig sind” , so Geschäftsführer Marcel Scholle.

Qualität und Digitalisierung stehen bei GARANTIEMAX an oberster Stelle. Das ist der Grund, weshalb das Unternehmen im Rahmen des Küchenherbstes seine endkundenorientierte Web-App hervorgebracht und die B2B-Plattform aktualisiert hat. Weitere Features sind bereits in Planung, um sowohl Küchenhändlern als auch deren Kunden weitere Vorteile zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle. Garantiemax GmbH