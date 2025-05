Garantiemax: Verstärkung der Kundenbetreuung in Österreich

Damit erhalten alle Partner in Österreich ab sofort eine direkte Anlaufstelle vor Ort – für individuelle Betreuung, kurze Wege und maximale Servicequalität.

Vom 7. bis 9. Mai 2025 präsentiert sich GARANTIEMAX in Halle 10, Stand G64, auf der Einrichtungs- und Küchenmesse küchenwohntrends in Salzburg. Neben den bewährten digitalen Services und Produkterweiterungen steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: Der persönliche Austausch mit dem neuen Vertriebsverantwortlichen für Österreich.

Manfred Unterholzer bringt langjährige Erfahrung aus der Küchen- und Einrichtungsbranche mit, zuletzt beim Haushaltsgerätehersteller Gorenje. Er kennt den österreichischen Markt bestens. Als neuer Ansprechpartner für bestehende und zukünftige Partner soll er die Vertriebsstruktur stärken, neue Kooperationen aufbauen und bestehende Partnerschaften intensivieren.

„Mit Manfred Unterholzer haben wir nicht nur einen erfahrenen Branchenkenner, sondern auch einen hervorragenden Kommunikator gewonnen“, so der Geschäftsführer und Verantwortlicher für das Vertriebsteam Marcel Scholle. „Seine Präsenz vor Ort wird unsere Nähe zum österreichischen Handel nachhaltig ausbauen.“

Die Einführung eines regionalen Vertriebs ist ein weiterer konsequenter Schritt in der Expansionsstrategie von GARANTIEMAX. Bereits in den letzten Monaten wurden neue Produktbausteine, Partnerschaften und App-Funktionen vorgestellt – mit dem Ziel, Endkunden und Handelspartnern gleichermaßen einen echten Mehrwert zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle: GARANTIEMAX