Gregory Oswald wird Geschäftsführer für DACH-Markt von Franke Home Solutions

Gregory Oswald, bisher Geschäftsführer der WESCO Gruppe – zu der die Marken berbel und WESCO gehören –, übernimmt per 1. Februar wieder die Verantwortung für Franke Home Solutions im DACH-Markt und damit auch für die Marke Franke. Der 45-Jährige leitete die DACH-Organisation bereits von 2022 bis 2024, bevor er die Führung der WESCO Gruppe übernahm, die Franke im September 2024 akquirierte. Bis zur Neuordnung der Verantwortlichkeiten führte Corrado Mura, seit 1. Januar CEO/President von Franke Home Solutions und zuvor Vice President EMEA, die Region interimistisch. Mit der fortgeschrittenen Integration der WESCO Gruppe in die Division wurde entschieden, die drei Marken unter eine gemeinsame Leitung zu führen – eine wichtige Grundlage für engere Zusammenarbeit, während die Marken weiterhin eigenständig am Markt agieren.

Corrado Mura, CEO/President Franke Home Solutions, betont: „Gregory Oswalds tiefes Verständnis für den DACH-Markt sowie für Produktmanagement und Markenführung, das er sich in Schlüsselpositionen innerhalb von Franke Home Solutions erarbeitet hat, ist entscheidend für die weitere Entwicklung unserer Organisation. Die Zusammenführung der Verantwortung für alle drei Marken unter seiner Leitung schafft Kontinuität für un-sere Kunden und Mitarbeitenden und stärkt uns in dieser wichtigen Integrationsphase. Seine langjährige Er-fahrung wird uns helfen, Kompetenzen optimal zu bündeln und unser Wachstum nachhaltig voranzutreiben.“

Gregory Oswald freut sich auf die neue Herausforderung und unterstreicht: „Es ist eine bedeutende Aufgabe, die DACH-Organisation gemeinsam mit unserem neuen Divisionsleiter Corrado Mura und einem starken, en-gagierten Team weiterzuentwickeln. Zusammen werden wir alles daransetzen, unsere Markenambitionen konsequent umzusetzen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: FRANKE