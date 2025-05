Häcker ist ein BEST PLACE TO LEARN®

Hohe Qualitätsstandards

Die Vergabe des Gütesiegels basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Evaluationsverfahren, bei dem im Zuge einer Befragung von Auszubildenden, ehemaligen Auszubildenden und Ausbilder:innen über 70 Qualitätskriterien geprüft werden. Die evaluierten Ausbildungsbereiche reichen vom Recruiting und Onboarding über die Planung und Gestaltung der Ausbildung bis hin zum beruflichen Lernen im Betrieb, den Kompetenzen des Ausbildungspersonals, der Kooperation von Lernorten sowie den Ausbildungsergebnissen und Perspektiven.

Transparenz für angehende Auszubildende

Simon Hartwich, Personalleiter bei Häcker, zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung und betonte die Bedeutung, welche das Gütesiegel für angehende Auszubildende habe: „Für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, ist es wichtig einen Betrieb zu finden, in dem sie sehr gut betreut, kompetent ausgebildet und hervorragend auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden. Das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN® bietet hier Orientierung – und macht transparent, welch hohen Stellenwert die betriebliche Ausbildung bei Häcker einnimmt.“

Verleihung des Gütesiegels BEST PLACE TO LEARN® an Häcker

Weitere Informationen finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen