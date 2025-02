Hästens – Limitiertes Jubiläumsbett 2000T Jack Ryde 100 Year Anniversary Edition

Hästens Jack Ryde

Als Hommage an ein Jahrhundert unvergleichlicher Handwerkskunst und Innovation stellt Hästens das Jack Ryde 100 Year Anniversary, Limited Edition Bett 2000T vor. Dieses exklusive Bett ist eine Hommage an Jack Ryde, der Visionär und Schöpfer des ikonischen Blue Check Designs von Hästens. Gleichzeitig wird auch an das 100-jährige Jubiläum von Jack Ryde und Solveig Ryde erinnert, die beide 1925 in vierter Generation geboren wurden. Diese limitierte Auflage, von der weltweit nur 2.000 Stück erhältlich sind, verkörpert das Erbe und die zeitlose Exzellenz von Hästens.

Die Jack Ryde 100 Year Anniversary Limited Edition des 2000T ist der Höhepunkt von Designpräzision und Spitzentechnologie und verbindet Form und Funktion nahtlos zu einem exquisiten Kunstwerk. Die Eckschutzleisten aus blauem Sattelleder und die dazu passenden Ledergriffe verleihen ihm eine raffinierte und einheitliche Ästhetik und verkörpern zeitlose Eleganz und praktische Raffinesse. Die mittlere Matratze, verziert mit einer handgestickten Signatur, ist ein Beispiel für die berühmte und sorgfältige Handwerkskunst von Hästens. Bronze-Akzente und eine unverwechselbare Signaturplatte auf dem Sockel werten das Design weiter auf und sind eine eindrucksvolle Hommage an das bleibende Vermächtnis und den visionären Geist von Jack Ryde.

Solveig & Jack Ryde

Das 1978 auf den Markt gebrachte Hästens 2000T definierte den Schlafluxus als „Das Bett von morgen“ neu. Es war auch das erste Bett von Hästens mit dem ikonischen blauen Karomuster, das sein Debüt auf der renommierten Stockholmer Möbelmesse feierte und seitdem zu einem bleibenden Symbol schwedischer Designkompetenz geworden ist.

Das Blue Check-Design, ein Markenzeichen für Hästens Engagement für Qualität, bleibt ein Symbol für die Exzellenz der Marke. Die revolutionäre Vision von Jack Ryde stellte nicht nur die Konventionen der Branche in Frage, sondern definierte auch die ästhetischen und funktionalen Standards der Schlafindustrie neu.

Das Hästens 2000T hat sich aus diesem Erbe entwickelt und setzt seit jeher den Maßstab für innovative Schlafsysteme. Jede Schicht des mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit gefertigten Bettes ist auf die Optimierung der Körperkontur und eine hervorragende Druckentlastung ausgerichtet. Das hochmoderne Federsystem ermöglicht die unabhängige Bewegung der Federn und sorgt für eine außergewöhnliche Stützung, unvergleichlichen Komfort und eine verbesserte Luftzirkulation für ein erfrischendes Schlaferlebnis. Diese exquisite Balance aus Tradition, Handwerkskunst und Innovation macht das Hästens 2000T zum ultimativen Schlafinstrument für einen erholsamen und gesunden Schlaf.

Hästens Store neu am Franz-Josefs-Kai in Wien

Der neue Besitzer des Hästens Store in Wien Ralf Busse

Neuer prominenter Standort für den Hästens Store in Wien: der neue Besitzer Ralf Busse und Store Managerin Christine Laimer eröffneten nahe Rudolfsplatz einen neuen Store mit exklusiven Betten der schwedischen Premium-Bettenmanufaktur. In einem repräsentativen Altbau als Eckladen direkt am Franz-Josefs-Kai in einem der beliebtesten Einkaufsviertel für hochwertiges Design der Stadt verspricht der Store hervorragendes Potenzial. Ende Januar 2025 feierte der Store mit einem großen Opening sein Debüt. Mehr als 200 Quadratmeter Fläche mit einem Sleep Spa laden zum entspannten Probeliegen der handgefertigten Betten aus Naturmaterialien ein.

Store Managerin Christine Laimer

Christine Laimer und Ralf Busse ergänzen sich perfekt in punkto Kreativität und Know-how. Für das anspruchsvolle Angebot im Bereich Schlafkomfort sehen die Store Managerin und der Inhaber mit Hästens einen Partner, der sie inspiriert und professionell unterstützt. „Immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig guter Schlaf für ihre Gesundheit ist, und legen Wert auf Qualität, Design und Komfort. Dieser Mission widmet sich Hästens seit mehr als 170 Jahren, und wir sind zuversichtlich am neuen Standort in Wien gemeinsam erfolgreich neue Wege zu gehen“, bemerken die beiden Unternehmer.

Betten-Tests in lokalen Sleep Spas können online unter www.hastens.com oder bei einem autorisierten Händler in der Nähe gebucht werden.

Quelle: Hästens