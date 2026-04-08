Handelsverband & aws laden zur 7. Retail Startup Night: Die Top-Startups des Landes pitchen am 15. April in der Wiener Urania

Am 15. April 2026 verwandelt sich der Dachsaal der Wiener Urania in das pulsierende Zentrum der europäischen Retail-Innovationsszene. Der Handelsverband lädt gemeinsam mit dem Austria Wirtschaftsservice (aws) sowie den Kooperationspartnern REWE Group, EY, Erste Bank, invest.austria und Austrian Startups zur 7. Ausgabe der Retail Startup Night – dem führenden Matchmaking-Event zwischen Retail-Startups/Scaleups, Investoren und dem heimischen Handel.

Europas innovativste Retail-Ideen Live on Stage

Im Mittelpunkt des Abends stehen sechs sorgfältig ausgewählte Startups und Scaleups, die ihre Ideen vor einem hochkarätigen Publikum aus 250 Handelsvertreter:innen, Investor:innen und Branchenexpert:innen präsentieren. Ob Food, Near-Food oder Non-Food – alle Kategorien sind vertreten.

„In einer Zeit, in der sich Technologien und Märkte schneller entwickeln, als Unternehmen sich anpassen können, ist der kontinuierliche Austausch mit Kund:innen und die Beobachtung zukünftiger Tech-Trends überlebensnotwendig. Die Retail Startup Night ist das wichtigste Vernetzungsevent zwischen innovativen Gründer:innen und dem etablierten Handel in Österreich. Hier entstehen Kooperationen, die den Handel von morgen prägen“ , sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Verleihung der Retail Startup Awards 2026

Eine prominent besetzte Jury – bestehend aus Markus Kuntke (REWE), Daniela Haunstein (invest.austria), Birgit Polster (Erste Bank), Hannah Wundam (Austrian Startups) und Flo Haas (EY) – vergibt im Rahmen des Events die begehrten Retail Startup Award 2026.

Margit Waldau (Shöpping), Luigi Barbaro (Regina Margherita) und Laura Modre (ROI Ventures) werden im Rahmen der Podiumsdiskussion „Build, Pivot, Grow: Startups in turbulent times“ darüber diskutieren, wie Startups in Österreich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bestmöglich agieren können und konkrete Handlungsempfehlungen aus der Praxis geben.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu Gast

Die politische Bedeutung des Abends unterstreicht die Teilnahme von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), der die Veranstaltung mit einer Rede bereichern wird. Damit setzt die Retail Startup Night 2026 einmal mehr ein klares Signal: Innovation im Handel ist auch Bildungs- und Wirtschaftspolitik!

Keynote von PlanRadar-Co-Founder Sander Van de Rijdt

Als Keynote-Speaker konnte in diesem Jahr Sander Van de Rijdt, Co-Founder des österreichischen Erfolgs-Scaleups PlanRadar, gewonnen werden. Van de Rijdt zählt zu den profiliertesten Stimmen der heimischen Startup-Szene und wird über die Erfolgsfaktoren berichten, die aus einer Gründungsidee ein international agierendes Unternehmen gemacht haben – und was der Handel davon lernen kann.

Kickoff für das neue HV-Fachforum „Innovation, Künstliche Intelligenz & Startups“

Die Retail Startup Night 2026 ist auch das Kickoff-Event für das neue HV-Fachforum „Innovation, KI & Startups“, welches alle HV-Mitglieder gezielt bei ihren Innovations- und Digitalisierungsprojekten unterstützt. Das Ressort unter der Führung von Markus Kuntke, Leiter des Trend- und Innovationsmanagements bei REWE International, bündelt das Know-how führender heimischer Händler und Technologiepartner, um ein klares Bild davon zu zeichnen, wie KI den Handel verändern wird. Mit an Bord sind Einzel- und Großhändler, Innovations- und KI-Verantwortliche sowie Expert:innen für IT, Big Data und Organisation.

Thematisch deckt das KI-Fachforum zentrale Erfolgsfaktoren ab, darunter Innovationsmanagement, Weiterbildung & Upskilling im KI-Bereich, Ökonomische Auswirkungen der KI, Rechtliche Implikationen der KI, KI-Use-Cases & Best Practices für den Handel sowie Change-Management. Mindestens zweimal im Jahr treffen sich künftig die verantwortlichen KI-Entscheider:innen der Branche, um sich über die neuesten Entwicklungen, praktische Erfahrungen, Herausforderungen und strategische Ansätze auszutauschen.

Netzwerken im Herzen Wiens

Die Retail Startup Night ist mehr als ein Pitching-Event mit KI-Fokus. Sie bietet Händlern, Investor:innen, Tech-Anbietern und Gründer:innen eine einzigartige Plattform für direkten, ungezwungenen Austausch – in einer der schönsten Locations Wiens, mit Blick auf den Donaukanal. Moderiert wird die Veranstaltung von Julia Isabelle Gerber und Moritz Weinhofer. Für die kulinarische Begleitung sorgt Fratelli Barbaro.

Anmeldung & Tickets

Die Teilnahme ist für HV-Mitglieder, HV-Partner, Startups und Medienvertreter:innen kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter: www.b2match.com/e/retail-startup-night-2026

Retail Startup Night 2026

April 2026, 17:00–21:00 Uhr

Wiener Urania, Dachsaal,

Uraniastraße 1, 1010 Wien

Anmeldung: www.b2match.com/e/retail-startup-night-2026

Quelle: HANDELVERBAND