Hawa: Trauer um Otto Haab

Karl und Otto Haab prägten die Entwicklung der Schiebetechnik am Mö­bel, im Innenausbau und an der Fassade entscheidend. In den 1960er Jahren erfanden sie kunststoffummantelte Rollen, die bis heute die lei­sen Laufeigenschaften der Schiebebeschläge charakterisieren. Bereits in den 1970er Jahren präsentierten sie mit dem „Hawa Turnaway“ den ers­ten Dreh-Einschiebe-Beschlag. In den 1980er Jahren startete mit dem „Hawa Junior“ und der Zweiwegaufhängung eine weltweite Erfolgsstory. Die „Variotec“-Kurventechnik für Glasschiebewände sowie die spielfreie Bodenführung gehören zu den Meilensteinen der 1990er Jahre. In diese Zeit fällt auch die Übernahme der EKU AG, Sirnach. Im Jahr 2001 gelang schließlich ein souveräner Generationswechsel. Otto und Karl Haab zo­gen sich aus dem operativen Geschäft zurück und übertrugen das Ver­trauen auf ihre Söhne Gregor und Heinz.

Karl und Otto Haab legten den Grundstein für das, was Hawa heute ist: Mit mehr als 350 Patenten ein weltweit führender Hersteller innovativer Schiebebeschlagsysteme. Während Karl als Möbelschreiner die techni­sche Produktentwicklung leitete, widmete sich Otto Haab als Bankkauf­mann den administrativen Aufgaben, führte Vertrieb und Vermarktung und erreichte erfolgreich Handwerker und Beschlagfachhändler im In- und Ausland. Zudem war er mehrere Jahre im Vorstand des VSSB – Ver­band der Schweizerischen Schloss- und Beschlägefabrikanten aktiv, da­von drei Jahre als dessen Präsident.

Quelle: Hawa Sliding Solutions AG