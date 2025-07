idd cologne 2025 fokussiert sich auf volle Urbanität: Kölns Stadtbild wird zur Interior-Design-Bühne

Das Premium-Interior-Design-Event vereint bei seiner Premiere vom 26. bis 29. Oktober zahlreiche Marken und findet seine urbane Ausstellungsbühne nicht wie ursprünglich geplant in den Deutzer Messehallen, sondern unter anderem bei der renommierten Design Post, dem neuen festen Kooperationspartner der Koelnmesse.

Die Idee eines rein urbanen Konzeptes entstand in enger Abstimmung mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und führenden Branchenpartnern, um den Anspruch der idd cologne zu unterstreichen, Interior Design holistisch erlebbar zu machen – dort, wo Menschen wohnen, arbeiten, gestalten und einkaufen. Der urbane Ansatz ermöglicht, die Dynamik der Stadt gezielter aufzunehmen und Interior-Impulse dorthin zu bringen, wo sie ihren stärksten Ausdruck finden. So kann die idd cologne ihrer inhaltlichen Ausrichtung auf hochwertige Einrichtungslösungen in den Bereichen Residential, Hospitality und Contract Business auf besonders authentische Weise gerecht werden – mitten in der Stadt, nah an den Menschen.

„Interior Design lebt von Nähe, Inspiration und kulturellem Kontext. Mit der idd cologne als erstes ‚urban-only‘-Format greifen wir die derzeitigen Bedürfnisse der Branche auf und rücken jetzt noch näher an die Stadt, ihre Kreativszene und die Menschen heran. Dabei sehen wir es als Koelnmesse als unsere Aufgabe, solche Potenziale im engen Schulterschluss mit der Branche zu nutzen und weiterzuentwickeln – partnerschaftlich, vorausschauend und mit dem klaren Anspruch, relevante Plattformen für unsere Aussteller und Besucherinnen und Besucher zu gestalten“, erklärt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.

Leo Lübke, Präsident des VDM und Geschäftsführender Gesellschafter COR, ergänzt: „Der Bedarf der Branche an einer starken Plattform mit internationaler Strahlkraft für exklusives Interior Design ist ungebrochen. Dass die Koelnmesse als unser langjähriger Partner das Konzept gemeinsam mit uns weiterentwickelt, ist ein wichtiges Signal an den Markt. Diese Ausrichtung schafft Nähe zur Stadt, eröffnet Perspektiven für die Zukunft und bietet den passenden Rahmen für Begegnung, Austausch und Inspiration in einem aktuell veränderten Marktumfeld.“

Ausgewählte Locations und renommierte Partner

Geplant sind Markeninszenierungen in definierten Design-Locations im gesamten Stadtgebiet – darunter auch die Design Post Köln, ein ganzjährig geöffneter Showroom und Treffpunkt für internationale Designmarken. Seit Kurzem besteht eine offizielle Kooperation zwischen der Koelnmesse und der Design Post – eine strategische Partnerschaft, die nun mit der idd cologne ihren Auftakt feiert.

Erstmals wird die idd cologne die einzigartige Immobilie im Herzen Kölns als zentrale Bühne nutzen und damit den Raum öffnen für hochwertige Markenauftritte in einem inspirierenden Ambiente, das vielfältige Möglichkeiten für Sichtbarkeit, Netzwerken und nachhaltige Beziehungen bietet. Auf über 3.500 Quadratmetern präsentieren aktuell 35 renommierte Unternehmen ihre Installationen – ein ideales Umfeld, um Interior Design auf höchstem Niveau erlebbar zu machen und neue Synergien zwischen Messe und Stadt zu schaffen.

Neben der Design Post ist auch der 1952 vom Architekten Wilhelm Riphahn kreierte Stoffpavillon Moeller als Ausstellungsort geplant. Das denkmalgeschützte Gebäude zählt zu den architektonischen Besonderheiten der Nachkriegsmoderne und bietet eine einzigartige Bühne für designorientierte Inszenierungen. Weitere Locations sind derzeit noch in Abstimmung.

Starke Beteiligung der Kölner Designszene

Auch der Premium-Handel ist fester Bestandteil der idd cologne. Neben exklusiven Produktpremieren und Sonderaktionen laden spannende Design-Talks dazu ein, Interior Design aus neuen Perspektiven zu entdecken. Über 25 Partner – von etablierten Einrichtungshäusern über kreative Pop-up-Konzepte bis hin zu Showrooms und Design-Spots – sind Teil der Premiere der interior design days. Mit dabei sind unter anderem: Biomöbel Johannes Genske, Bretz Store, Denisoberender Design, Eiting Räume, Goldkant, Gottfried Becker, Jan Kath, Machwerkhaus, Markanto Depot, Qvest Shop, Smow, Stoll Wohnbedarf + Objekt sowie Vianden.

Integration in den Stadtraum schafft neue Synergien

Durch ihr modernes „urban-only“-Konzept bringt die idd cologne hochwertige Einrichtungslösungen dorthin, wo Interior-Professionals, Kreative, Handel sowie Endkundinnen und -kunden aufeinandertreffen – mitten im pulsierenden Design-Hub Köln. Zahlreiche Marken präsentieren hier ihre aktuellen Kollektionen und Interior-Innovationen. Die enge Verzahnung von Ausstellerpräsentationen und den Flagship-Stores schafft neue Potenziale und sorgt für ein ganzheitliches Markenerlebnis, das Köln während der idd cologne in einen Hotspot für Interior Design verwandelt.

Weitere Details zu den Locations, teilnehmenden Marken und dem begleitenden Programm folgen in Kürze.

Die Design Post befindet sich in der Deutz-Mülheimer Str. 22A, 50679 Köln; der Stoffpavillion Moeller liegt in der Hahnenstr. 8, 50667 Köln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse