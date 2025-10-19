imm cologne 2026: Ihre Sourcing-Plattform in Köln – jetzt Ticket sichern!

Dass internationale Märkte immer wichtiger werden, bestätigt auch die amtliche Außenhandelsstatistik: Der deutsche Möbelmarkt ist heute bereits zu rund 60 % importgeprägt, davon entfallen große Anteile auf Asien und Osteuropa. Damit bietet die imm cologne die ideale Plattform für effizientes Sourcing und neue Geschäftskontakte.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und erleben Sie die Vielfalt der internationalen Einrichtungstrends live in Köln!

Unter dem Leitthema „World of Interiors“ erwartet Sie ein breites Angebot an nachfragestarken Einrichtungslösungen, klar strukturiert für eine gezielte Orientierung:

Hallen 4.2 & 5.2: Lieferanten aus Asien

Lieferanten aus Asien Halle 10.1: Matratzen und weitere Polstermöbel

Matratzen und weitere Polstermöbel Halle 10.2: Wohn- und Polstermöbel europäischer Anbieter

Quelle: Koelnmesse