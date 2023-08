JOKA – Tolle Erfolge beim Markttest

JOKA freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Gesamtsieger im Bereich Polstermöbelmarken und -hersteller sowie als Top-Marke im Bereich „Matratzen“ beim jährlichen Market Markttest 2023 durch das Market Institut – eines der führenden Marktforschungsinstitute in Österreich – ausgezeichnet wurde.

Eine repräsentative Gruppe von 1000 Personen aus Österreich ab 16 Jahren wurde befragt, um 26 Polstermöbelmarken bzw. -hersteller aus dem In- und Ausland zu bewerten. Dabei wurden die Kategorien Markenstärke (Top-Marke, Lieblingsmarke, Bekanntheit, Werbeauffälligkeit), Markeninteresse (Häufigkeit der Nutzung, Kaufbereitschaft, Preis-Leistung), Zukunftsfitness (Krisensicherheit, Innovation, Weiterempfehlung), Brand Drive (Sympathie, Markentreue, Vertrauen) und Environmental Social Governance (Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, Wichtigkeit für Österreich) unter die Lupe genommen. JOKA konnte hervorragende Bewertungen in allen Bereichen erreichen und wurde somit zum Gesamtsieger gekürt.

JOKA legt großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden und investiert kontinuierlich in die Entwicklung innovativer Lösungen. Die Auszeichnung als Gesamtsieger bestätigt, dass JOKA die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erfolgreich erfüllt und als starke Marke wahrgenommen wird.

Auch bei der Evaluierung der Matratzenbranche darf sich JOKA freuen! Im Rahmen des Market Markttests „Matratzen 2023“ kann sich JOKA in der Kategorie „Top-Marke“ auf Rang 1 positionieren. Das bedeutet, dass JOKA – hinsichtlich der Wahrnehmung als „Top-Marke“ – als Testsieger unter den 31 abgefragten Matratzenmarken bewertet wurde. Aus diesem Grund erhält JOKA den Market Quality Award „Top-Marke 2023“ im Bereich Matratzen.

„Wir freuen uns sehr über die sensationellen Ergebnisse in Hinblick auf die Wahrnehmung unseres Unternehmens sowohl im Polstermöbel- als auch im Matratzenbereich. Für uns liegen die Produktion in Österreich, sowie der Einsatz von besten Materialien für hervorragende Qualität, kombiniert mit zeitlosem Design im Fokus. Es ist eine wirklich schöne Bestätigung, wenn unser Unternehmen so positiv wahrgenommen wird. Diesen Erfolg haben dem gesamten JOKA-Team zu verdanken, “ so Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsführerin-von JOKA.

Prof. Werner Beutelmeyer und Anna Kapsamer-Fellner

Weitere Informationen finden Sie unter www.joka.at

Quelle: Joka