Kika/Leiner: Werner Ackermann übernimmt Vertriebsleitung

In seiner Berufslaufbahn sammelte der gebürtige Gießener langjährige Erfahrung in der Geschäftsführung und im strategischen Management, unter anderem in der Firma Habitat, im renommierten Designer-Möbelstore „Who’s Perfect“ in München sowie bei einem der bedeuteten Großflächenanbieter Dodenhof in Posthausen in Deutschland. Von der Ausbildung im Bereich Hotel und Gastronomie führte Ackermanns Weg über die Möbelfachschule in Köln als Betriebswirt in die Möbelbranche, in der er sehr erfolgreich die Karriereleiter erklomm.

kika/Leiner CEO Reinhold Gütebier: „Mit Werner Ackermann haben wir einen Vertriebs-Experten an Bord, der unseren erfolgreichen Kurs weiterführen und ausbauen wird. Seine langjährige Erfahrung im Möbelhandel ist bereits jetzt eine hervorragende Ergänzung in unserem Team und wird zukünftig wichtige Weichen stellen.“

Quelle: kika/Leiner Foto: Chris Hofer